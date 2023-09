Augsburger Quantron unterzeichnet ZEV Declaration

Mobilität

Der Augsburger Fahrzeughersteller Quantron hat die ZEV-Deklaration unterschrieben. Foto: Quantron

Die Quantron AG aus Augsburg hat die Zero Emissions Vehicle Declaration (ZEV Declaration) unterzeichnet und sich damit einer globalen Gemeinschaft angeschlossen, die den weltweiten Umstieg auf emissionsfreie Transportmittel vorantreiben will. Was bedeutet das für den CleanTech-Pionier?

Die ZEV Declaration wird von der Accelerting to Zero Coalition (A2Z Coalition) unterstützt und auf der COP26 in Glasgow von einer Führungsgruppe aus über 100 Ländern, Unternehmen und Organisationen ins Leben gerufen. Sie verfolgt das Ziel, den Verkauf von 100 Prozent emissionsfreien Neufahrzeugen im Bereich PKW und Transporter in den führenden Märkten bis 2035 und weltweit bis spätestens 2040 zu erreichen. Über 220 Organisationen, darunter mehr als 115 nationale und regionale Regierungen sowie sechs der größten Fahrzeughersteller haben die ZEV Declaration bereits unterzeichnet.

Verpflichtung für Verkauf von emissionsfreien Fahrzeugen bis 2040

Die Unterzeichner der ZEV Declaration verpflichten sich, sicherzustellen, dass in führenden Märkten weltweit bis spätestens 2040 und in führenden Märkten bis 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge verkauft werden. Bis Ende 2022 haben bereits 66 Regierungen Maßnahmen ergriffen, um den Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu stoppen. Darunter befinden sich 20 nationale Regierungen, 28 regionale und kommunale Behörden sowie 18 EU-Länder, die durch das EU-Ziel erfasst werden.

Wie können die Ziele der ZEV Declaration erreicht werden?

Um die wachsende Zahl der Unterzeichner zu unterstützen und die weltweit führenden Organisationen für emissionsfreien Verkehr zu vernetzen, wurde 2022 zusätzlich die Accelerating to Zero Coalition (A2Z Coalition) gegründet. Sie dient als Plattform, auf der die Unterzeichner ihre Aktivitäten koordinieren, ausrichten und verstärken können, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Quantron freut sich, ab sofort Teil dieser globalen Initiative zu sein, die eine nachhaltigere und emissionsfreie Zukunft für den Verkehrssektor vorantreibt. Das Unternehmen aus Augsburg möchte seine Expertise und Innovationen einzubringen, um den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen weltweit zu beschleunigen.

Ganzheitliche Lösungen für die Transportbranche

Michael Perschke, CEO der Quantron AG erklärte: „Wir begrüßen die Möglichkeit, die ZEV Declaration zu unterzeichnen. Quantron ist seit Anfang an emissionsfrei, es ist Teil unserer DNA. Die ZEV Declaration zu unterzeichnen, erscheint uns als natürlicher Schritt, da dies genau unserem Zweck entspricht: Wir bieten ganzheitliche Lösungen für die Transportbranche und helfen, Flotten von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen. Dank unseres technologieagnostischen Ansatzes bieten wir das breiteste Portfolio an emissionsfreien Fahrzeugen in der Branche, darunter batterieelektrische und Brennstoffzellen-Fahrzeuge.“

Zusammenarbeit der ZEV-Erklärung-Unterzeichner notwendig

„Als Sekretariat der Accelerating to Zero Coalition freuen wir uns sehr darüber, dass Quantron die ZEV Declaration unterzeichnet. Es signalisiert eine positive Dynamik in diesem globalen Übergang zu einem emissionsfreien Transportsektor“, sagt Rachel Muncrief, Executive Director des International Council on Clean Transportation. „Eine aktive Zusammenarbeit zwischen allen Bereichen der Unterzeichner der ZEV-Erklärung wird entscheidend sein, um die in Paris vereinbarten Ziele zu erreichen, und als neuer Unterzeichner spielt Quantron eine entscheidende Rolle.“