Augsburger Quantron gibt Partnerschaft mit New Day Hydrogen bekannt

Zusammenarbeit

Der Augsburger Fahrzeughersteller Quantron hat die ZEV-Deklaration unterschrieben. Foto: Quantron

Die Quantron AG ist Platin-Sponsor der 2023 Move America Konferenz in Austin in Texas. Der Augsburger Fahrzeughersteller für E-Mobilität nutzte den Anlass, um gleichzeitig eine Partnerschaft mit New Hydrogen bekanntzugeben. Kann die Zusammenarbeit die Wasserstoff-Infrastruktur in Nordamerika verändern?

Als Mobilitäts- und Start-up-Messe bringt die Veranstaltung Menschen und Unternehmen zusammen, die den Stadtverkehr landesweit neu definieren. Im Rahmen der Konferenz kündigt Quantron eine Partnerschaft mit New Day Hydrogen an, die darauf abzielt, den Aufbau der für die Wasserstoffbetankung erforderlichen Infrastruktur in den Vereinigten Staaten und Kanada zu unterstützen. Quantron stellt außerdem die Keynote Speaker und Panel Teilnehmer für das Programm der Move America Konferenz.

Wie bringt sich Quantron bei der Veranstaltung ein?

Der CEO der Quantron AG, Michael Perschke, wird gemeinsam mit Dr. Karthik von Goldstone Technologies einen Vortrag zum Thema „Building a digital ecosystem to manage decarbonization in the heavy-duty transportation segment“ halten. Quantron und Goldstone Technologies haben kürzlich ein Joint Venture unter dem Namen ROQIT gegründet. Das Ziel des Joint Ventures ist die Entwicklung einer digitalen Transaktionsplattform als Rückgrat des Ecosystems Quantron-as-a-Service (QaaS). Die Plattform setzt sich aus fünf digitalen Säulen zusammen: Flottenmanagement, Insurance-as-a-Service, Wasserstoffwirtschaft, Greenhouse Gas Balancing (GHG Quotas) und Data Insights.

Partnerschaft mit New Day Hydrogen

Rick Haas, CEO von Quantron US, wird bei der Veranstaltung an einer Podiumsdiskussion teilnehmen: „Keep on trucking – charting the course to decarbonization“. Quantron US, eine Tochtergesellschaft des deutschen Clean-Tech-Unternehmens Quantron AG, macht damit Fortschritte auf dem US-Markt. Die jüngste Partnerschaft mit New Day Hydrogen trägt dazu bei, dass die Betankung von Flotten schwerer Null-Emissions-Fahrzeuge mit Wasserstoff wirtschaftlich wird, wenn sie Schritte in Richtung Dekarbonisierung unternehmen.

Fahrzeuge und Infrastruktur auf Wasserstoff umstellen

Im Rahmen seiner B-Finanzierungsrunde trifft sich Quantron auf der Move America mit einer Reihe von Investoren, um seine globalen Marktaktivitäten mit Fokus auf Nordamerika zu beschleunigen. „Auf unserem Weg, die Mobilitätsbranche auf Wasserstoff umzustellen, werden wir oft gefragt: Was kommt zuerst - die Fahrzeuge oder die Infrastruktur? Diese Partnerschaft hilft uns, eine Lösung zu finden, die beides bietet“, sagt Haas.

Transformation zu Nullemissionen

Der CEO von Quantron US erklärt: „Wir bieten einen wasserstoffbetriebenen Lkw mit führender Reichweite und ein umfassendes 360°-Dienstleistungsangebot für Kunden durch unser QaaS-Modell. New Day Hydrogen wird ein wesentlicher Bestandteil dieses Angebots sein, da das Unternehmen in der Lage ist, Wasserstoff-Elektrolyseure vor Ort zu bauen, sodass Lkw-Flotten das Vertrauen und die Sicherheit haben, ihren eigenen Wasserstoffbedarf zu decken und zu verwalten. Es ist eine naheliegende Partnerschaft, die es uns ermöglicht, den nächsten Schritt in dieser spannenden Transformation zu Nullemissionen zu tun.“

New Day Hydrogen freut sich über Zusammenarbeit

„Wir freuen uns, mit Quantron zusammenzuarbeiten und gemeinsam den Bedarf an emissionsfreien Fahrzeugen und Infrastrukturen für gewerbliche Flotten zu decken“, sagt Buford Barr, COO von New Day Hydrogen. „Wasserstoff ist eine klare Null-Emissions-Option, insbesondere für Flotten, die betriebliche Herausforderungen mit Batterien und Ladevorgängen erkannt haben“, führt der COO weiter aus.