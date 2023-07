Weltbild übernimmt Barfußschuhmarke Groundies

Investition

Archivbild. Christian Sailer, CEO der Weltbild D2C Group. Foto: Weltbild

Groundies ist eine der am schnellsten wachsenden Barfußschuhmarken Europas und ist besonders online gut aufgestellt. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen rund 20 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Jetzt übernimmt die Weltbild D2C Group mit Hauptsitz in Augsburg die Marke.

Investition in die Megatrends Nachhaltigkeit und Gesundheit

Christian Sailer, CEO der Holding Weltbild D2C Group äußert sich zu der Übernahme: “Der Megatrend hin zu mehr Gesundheit, Nachhaltigkeit und sinnhafter Mode ist einer der großen gesellschaftlichen Trends. Das junge Unternehmen EOD Groundies hat einzigartige und innovative Produkte entwickelt, die perfekt zu unserem Portfolio passen. Die hochwertigen und nachhaltigen Schuhe der Marke Groundies ergänzen unser Angebotsspektrum mit Blick auf diese großen gesellschaftlichen Trends sehr gut.“

Der Geschäftsbetrieb der Barfußschuhmarke wird künftig unter dem Dach der Weltbild D2C Group mit mehr als zehn Millionen Kunden weitergeführt. Mit der Einführung der eigenen Marke Groundies hat sich das Freiburger Unternehmen in den vergangenen Jahren auf Barfußschuhe spezialisiert und wurde für Groundies 2020 mit dem Usability Award ausgezeichnet.

Eine zukunftsträchtige Lösung für die Barfußschuhe Groundies

Dr. Dirk Pehl von Schultze & Braun, der Insolvenzverwalter von EOD, und sein Kollege Dr. Jürgen Erbe, die zusammen die Sanierungslösung für das Barfußschuh-Unternehmen verhandelt haben, freuen sich über das Ergebnis: „Die Barfußschuhe der Marke Groundies sind eine sehr gute Ergänzung des umfassenden Lifestyle-Angebotes, das die Weltbild D2C Group ihren Kunden bereits heute bietet. Die Weltbild D2C Group hat in den Gesprächen deutlich gemacht, dass sie das Potential von EOD sowie der Marke Groundies erkannt hat. Hier möchte Weltbild ansetzen und die Marke entsprechend weiterentwickeln. Auf diese Weise schafft die Übernahme aus unserer Sicht eine gute Zukunftsperspektive für EOD“, sagen die beiden Sanierungsexperten.

Christian Sailer unterstreicht die mit dem Zukauf verbundenen Wachstumschancen: „Groundies spricht eine (weltweite) Zielgruppe jeden Alters an und erzielt dabei den Großteil seiner Umsätze online. Das passt sehr gut zu uns, weil wir eine Wachstumsstrategie im E-Commerce verfolgen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team.“ So soll der Onlinevertrieb weiter ausgebaut werden und von der großen Kundenreichweite der Gruppe profitieren.

Sicherung der Zukunft Groundies

Die Sanierungsexperten Dr. Pehl und Dr. Erbe hatten den Geschäftsbetrieb des Barfußschuh-Spezialisten EOD nach dem Insolvenzantrag Ende März 2023 in vollem Umfang weitergeführt und den Geschäftsbetrieb stabilisieren können. Parallel dazu starteten sie eine Suche nach potenziellen Investoren und führten Gespräche mit mehreren Interessenten. „Am Ende der Verhandlungen hat sich das Angebot der Weltbild D2C Group als das beste Konzept herausgestellt. Es sichert nicht nur die Zukunft der Marke Groundies, sondern auch einen Teil der Arbeitsplätze in Freiburg“, sagt EOD-Insolvenzverwalter Dr. Pehl. Die Stores in Freiburg, Heidelberg, Köln, Düsseldorf, Leipzig und Wien werden jedoch geschlossen.