Weltbild Kundenservice gewinnt Auszeichnung

Kundenzufriedenheit

Christian Sailer, CEO der Weltbild D2C Group, gratuliert dem Weltbild Kundenservice-Team zum guten Abschneiden. Quelle: Weltbild

Der Kundenservice von Weltbild mit besonderem Fokus auf der Chatfunktion und dem Chatbot wurde erneut ausgezeichnet. Was den Service so kundenfreundlich macht und wie der Test aufgebaut war.

Weltbild hat erneut beim unabhängigen und ISO-zertifizierten Audit „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ in der Kategorie Versandhandel gewonnen. Die Auszeichnung „Gewählt zum Kundenservice des Jahres 2024“ wurde dem Weltbild Kundenservice-Team von Armonia Deutschland am 8. November 2023 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Frankfurt übergeben.

Christian Sailer, CEO der Weltbild D2C Group, freut sich mit den Kundenservice-Mitarbeitenden über die Benotung: „Wir sind stolz auf dieses hervorragende Ergebnis. Unser Team hat bewiesen, dass es den Kunden ein exzellentes Serviceerlebnis bietet. Unsere Teams von Weltbild und unserem Dienstleistungspartner und Schwesterunternehmen Trenkwalder sind hoch motiviert." Denn guter Service ist für die Kaufentscheidung zentral, das belegt die aktuelle Umfrage „Kundenservicebarometer 2023“. Denn: 91 Prozent der Befragten stimmen zu, dass der Kundenservice ihr Allgemeinbild eines Unternehmens bestimmt. Dass ein guter Kundenservice einen Wiederkauf beeinflusst, bestätigen 86 Prozent.

Daraus setzt sich ein guter Kundenservice zusammen

Maturin Craplet, Geschäftsführer Armonia Deutschland, äußert sich ebenfalls dazu: „Wir beglückwünschen Weltbild. Mit der Auszeichnung erhalten Konsumenten eine Orientierung, welche Unternehmen den besten Service der Branche bieten – und Weltbild ist zum 4. Mal in Folge ganz vorne dabei.“ Bjoern Minnier, Geschäftsführer Operations & Performance der Weltbild D2C Group und verantwortlich für den Kundenservice fügt hinzu: „Kundenorientierter Service genießt bei uns oberste Priorität und arbeitet kontinuierlich an einer hohen Kundenzufriedenheit im Verhältnis von Freundlichkeit, Problemlösung und Zeitaufwand. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team.“

Die Fähigkeiten und Kompetenzen der Servicemitarbeiter sowie die rasche Problemlösung wurden von den Verbrauchern laut Kundenservicebarometer als die vorrangigen Kriterien für exzellenten Kundenservice identifiziert. Ebenso zeigt die Umfrage, dass die Freundlichkeit der Kundendienstmitarbeiter signifikant an Wichtigkeit gewonnen hat.

Echte Konsumenten testen die Servicequalität

Beim zehnwöchigen Audit „Gewählt zum Kundenservice des Jahres" im Frühsommer des Jahres 2023 wurden die Leistungen von Weltbild im Bereich Kundenservice von „verdeckten“ Testpersonen - so genannten Mystery Testern - unter die Lupe genommen. Insgesamt 225 Testanfragen gingen an Weltbild. Anrufe, E-Mails, Chats, Internetnavigation, Social Media wurden unter die Lupe genommen. Dabei wurden verschiedenste Szenarien geprüft - von Lieferauskünften über Rechnungsanfragen bis zu Reklamationen und Retourenabwicklung. Auf allen Gebieten schnitt Weltbild überdurchschnittlich ab.

Bestnoten für den Chat und Chatbot

Das beste Ergebnis erzielt Weltbild im Bereich Chat/Chatbot: 96,7 Prozent der Tester attestieren Weltbild einen „sehr guten Gesamteindruck“. Der Chat sei „informativ und gut lesbar“ und die Antworten auf die Fragen kommen „sehr schnell“. Auch im Bereich Mail liefert Weltbild erneut gute Ergebnisse und verbessert sich noch zum Vorjahr: „Rasche Antwort, guter Lesefluss“, „Gut gestaltet“ und „nichts zu beanstanden“ lauten die positiven Urteile der Tester.