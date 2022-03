Weltbild engagiert sich für ukrainische Kinder

Unternehmen der Augsburger Weltbild D2C Group engagieren sich an vielen Stellen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Tausendkind.de, der Berliner E-Commerce-Anbieter für Kindersachen und Spielzeuge aus der Weltbild D2C Group, unterstützt ukrainische Flüchtlingskinder jetzt mit dringend benötigten Dingen wie Wäsche, Socken und Schlafanzügen, Schuhen und Hausschuhen sowie Jacken und Mützen. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Die 14 großen Pakete gehen direkt an den Ukrainischen Verein in Augsburg. „Es war für uns keine Frage, dass wir hier Familien und Kinder, die alles zurücklassen mussten, unterstützen und dringend Benötigtes bereitstellen“, erklärte Anne Hering, Geschäftsführerin bei Tausendkind.

Hilfsgüter in fünfstelliger Euro-Summe

Auch das Weltbild Outlet in Lechhausen stellte spontan eine umfangreiche Lieferung an Kinderkleidung und Schuhen für die Kinder und Erwachsenen aus der Ukraine zusammen. „Wir haben sofort überlegt, wie wir helfen können und uns mit dem Ukrainischen Verein in Verbindung gesetzt“, sagte Christian Sailer CEO der Weltbild D2C Group. Insgesamt stellen Weltbild, Papagei und Tausendkind Hilfsgüter in Höhe einer fünfstelligen Euro-Summe bereit.

Kostenlose Online-Deutschkurse

Hilfe beim Ankommen in Deutschland und beim Erlernen der Sprache möchte die Unternehmensgruppe zudem mit kostenlosen Deutschkursen ermöglichen. Papagei - digital learning solutions – ein Tochterunternehmen der Weltbild D2C Group – realisiert im Rahmen dieser Initiative kostenfreie Sprachkurse. Die interaktiven Video-Sprachkurse stehen in den Kombinationen Ungarisch-Deutsch, Rumänisch-Deutsch, Englisch-Deutsch sowie Russisch-Deutsch bereit und sollen neben der Sprache auch ein grundlegendes Verständnis für das Leben in Deutschland bis hin zu Sprachkenntnissen für den Berufseinstieg vermitteln. „Wir möchten einen Beitrag leisten und Ukrainer*innen dabei helfen, gut bei uns anzukommen. Gute Verständigung ist für alle wichtig. Sprachbarrieren dürfen dabei keine Rolle spielen “, betont Christian Sailer, CEO der Weltbild-Gruppe.