Weltbild aus Augsburg betreibt E-Mail Marketing mit Erfolg

Mit 94,1 Prozent der maximalen Punktzahl belegt Weltbild im Buchhandel Rang 1 von 14 untersuchten Unternehmen. Der Durchschnitt liegt bei 75 Prozent im Gesamtvergleich. Das ergab nun die Untersuchung „E-Mail-Marketing Benchmarks“ des Deutschen Dialogmarketing Verbands und Absolit. Am besten schnitt das Augsburger Unternehmen in den Kategorien Sicherheit und Gestaltung mit jeweils 99 Prozent ab. Ebenfalls konnte der Buchhändler in den Bereichen Technik und Neukunden mit 97 Prozent überzeugen.

„Das ist ein richtig toller Erfolg“, freut sich Weltbild CEO Christian Sailer mit dem Online-Marketing-Team. „Diese Auszeichnung ist die beste Bestätigung für unser Newsletter-Marketing und die Optimierungen der letzten Jahre. Unser E-Mail-Marketing ist ein Kern-Baustein im Weltbild Online-Marketing-Mix und trägt stark zur Kundengewinnung und Kundenbindung bei.“

Schon 2020 hatte Weltbild aus Augburg Platz 1 erobert, damals noch mit 91 Prozent der maximalen Punktzahl. Jetzt hat sich das Unternehmen nochmals um 3 Prozentpunkte verbessern können. Hinter diesem Erfolg stehe eine Vielzahl von Verbesserungen. So sei unter anderem durch Optimierungen von Layout, Grafiken und Texten die Adhoc-Newsletter an sich aufgewertet worden. Zudem soll der Newsletter-Anmeldeprozess optimiert und eine datenschutzkonforme Willkommensmail entwickelt worden sein

Zusammen mit dem Dienstleister emarsys testete Weltbild Ontime Content-Features wie die Wettervorhersage. Mit dem Weather Forecast werden Newsletter-Inhalte bei Öffnung anhand aktueller Wetterdaten ausgespielt. Außerdem seien die Newsletter weiter individualisiert und auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten und die Personalisierung von Empfehlungen weiter vorangetrieben worden. Nicht zuletzt habe das Augsburger Unternehmen diverse CRM-Automationen via E-Mail-Strecken, beispielsweise zum Geburtstag, weiter optimiert und ausgebaut.

Worum es in der Untersuchung geht

Die zugrundliegende Studie „E-Mail-Marketing Benchmarks“ von Absolit analysiert die Newsletter- und E-Mail-Aktivitäten der Top 5000 Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Um die Qualität des E-Mail-Marketings quantifizieren zu können, wurden insgesamt bis zu 160 Kriterien aus den folgenden sieben Themenbereichen erhoben: Dialog, Technik, Sicherheit, Neukundengewinnung, Rechtssicherheit, Automation und Gestaltung.