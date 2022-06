Weiterhin mehr Arbeitslose in Augsburg als vor der Pandemie

Die Beschäftigungslosigkeit nimmt in Augsburg im Vergleich zum April ab. „Im Mai geht der Frühjahrsaufschwung zwar weiter, ist jedoch etwas gebremst durch den Ukraine-Krieg sowie dessen Auswirkungen. Insgesamt haben wir immer noch über 600 Arbeitslose mehr als vor der Corona-Pandemie. In diesem Mai haben wir gegenüber April einen Rückgang von 396 Arbeitslosen und gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 3.147 oder 19,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote sinkt von 4,2 Prozent im Mai 2021 auf jetzt 3,4 Prozent“, erklärt Elsa Koller-Knedlik, Agentur für Arbeit Augsburg.

Aussichten weiter ungewiss

Damit legt die Entwicklung auf dem Augsburger Arbeitsmarkt seine erste Bremsung ein. „Trotz des Ukraine-Kriegs sind die Arbeitsmarktaussichten in Deutschland weiterhin gut. Im Mai gab es allerdings den ersten leichten Dämpfer in diesem Jahr. Große Risiken bestehen auch weiterhin hinsichtlich einer möglichen weiteren geopolitischen Ausweitung des russischen Kriegs gegen die Ukraine oder eines weitgehenden Energie-Lieferstopps“, wie das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) berichtet in einer Analyse berichtet.

Personalmangel sorgt für Novum

Schon seit Jahren bewegt sich auch die Augsburger Wirtschaft auf einen ungedeckten Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zu. Die neuesten Zahlen der Agentur für Arbeit belegen das zunehmende Bestehen der Problematik.

„Wir können Rekordwerte bei der Zahl offener Stellen melden: Fast 7.000 haben wir in unserer Jobbörse. Für mehr als die Hälfte davon werden Fachkräfte gesucht. In Zahlen ausgedrückt: Der Bestand an Arbeitsstellen beträgt im Mai 6.961 und liegt damit wieder höher als zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir 2.001 (40,3 Prozent) mehr Stellen“, fasst Koller-Knedlik zusammen.

Landkreis Augsburg baut weiter ab

Im Landkreis Augsburg gibt es im Mai 156 Arbeitslose oder 4,4 Prozent weniger im Vergleich zum Vormonat: 3.420 sind derzeit registriert. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 782 oder 18,6 Prozent Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 2,4 Prozent. Im Mai 2021 betrug die Arbeitslosenquote 2,9 Prozent. Wenn wir uns die beiden Rechtskreise anschauen, bedeutet dies für den SGB-III-Bereich ein Minus von 563 Personen oder 20,3 Prozent und für den SGB-II-Bereich ein Minus von 219 Personen oder 15,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.