Was kosten ÖPNV-Tickets in Augsburg ab 2023?

Preiserhöhung

Am Augsburger Verkehrsknotenpunkt Königsplatz. Foto: B4BSCHWABEN.de

Schon im vergangenen Monat kündigte der AVV an, die gestiegenen Kosten für Energie- und Kraftstoffpreise an seine Kunden weiterzureichen. Nach einer indexbasierten Berechnung werden die Ticketpreise ab Januar 2023 im Durchschnitt um 9,9 Prozent angehoben. Nun steht fest, wie sich diese Anpassung im Einzelnen auswirkt.

Das soll eine Streifenkarte kosten

Für alle Ticketarten wird es zu einer Teuerung kommen. Wer eine Kurzstreckenfahrt plant, muss für einen entsprechenden Fahrschein künftig 1,80 Euro bezahlen. Bislang galt hierfür ein Preis von 1,60 Euro. Das Einzelticket kostet nach dem Jahreswechsel pro Zone ebenfalls 20 Cent mehr. Insbesondere die regelmäßige ÖPNV-Nutzung wird durch die Entscheidung kostspieliger. So müssen Fahrgäste für eine Streifenkarte bald 1,20 Euro mehr aufwenden. Damit ruft der AVV einen Preis von 13,20 Euro für neun Fahrten aus

So teuer wird der Arbeitsweg

Viele verzichten auf dem Weg zur Arbeit auf ihr Auto oder müssen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, weil sie keines besitzen. Letztere sind daher am stärksten von den Erhöhungen betroffen. Für sie wird so unter anderem das Monatsticket fünf Euro mehr kosten. Auch das Mobil-Abo 9 Uhr steigt im monatlichen Preis um 3,30 Euro in der günstigsten Kategorie.Touristen, die ihren Urlaub in Augsburg verbringen, zahlen für ein Wochenticket der Zone 1 demnächst 20,70 Euro. Hier beläuft sich die Teuerung pro Zone auf 1,90 Euro.