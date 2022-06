Warum die Augsburger Allgemeine ihr Design verändert hat

Relaunch

Die Augsburger Allgemeine in neuem Design. Foto: Mediengruppe Pressedruck

Seit Montag, 27. Juni 2022, haben die Print- und E-Paper-Ausgabe der Augsburger Allgemeinen ein neues Design. Was sich durch den Relaunch geänder hat.

Der Relaunch umfasst sowohl die 16 Lokalausgaben der AZ als auch die acht Ausgaben der Allgäuer Zeitung. „Gute Inhalte benötigen ein klares Umfeld“, fasst Christian Imminger, Art Director der Augsburger Allgemeinen und Projektleiter des Relaunches, die neue Optik zusammen.

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit und eines höheren Lesekomforts wurde der Schriftsatz modernisiert. Dabei sei der Schwerpunkt auf ein klareres Seitenlayout gelegt worden. Die Dritte Seite, das Wochenend-Journal und die Reportage-Seiten präsentieren sich überdies großzügiger. Künftig strebe die Augsburger Allgemeine zudem den Ausbau von Hintergrundberichterstattung, Analysen und Einordnungen an. In den Relaunch eingeflossen seien wichtige Erkenntnisse aus vielen Fachgesprächen, einer Marktforschung sowie dem intensiven Dialog mit der Designagentur Bodara aus Zürich geflossen. Letztere war es auch die die neue Zeitung gestaltet hat. „Uns war es wichtig, Verbesserungswürdiges zu verbessern, Überflüssiges zu reduzieren, vor allem aber Bewährtes zu belassen“, sagt Imminger.

Dabei setzt sich die Augsburger Allgemeine auch eine klare Zielsetzung. Andrea Kümpfbeck, kommissarische Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, erläutert diese: „Im Zeitalter von Informationsflut und Fake-News wollen wir den Leserinnen und Lesern mit der Erneuerung unserer Zeitung optisch wie auch inhaltlich eine noch bessere Orientierung bieten, und zwar durch einen klareren Aufbau, aber auch durch noch mehr thematische Tiefe.“

Verlagsleiter Andreas Schmutterer ergänzt dazu: „Verbesserte Schriften und eine grafische Weiterentwicklung der Augsburger Allgemeine und ihrer Heimatzeitungen bedienen den Zeitgeist und das Bedürfnis nach Qualitätsjournalismus. Damit haben wir diesem einzigartigen Werbeumfeld eine ästhetisch hochwertige Frische verliehen.“

Begleitet wird die Umstellung von einer Anzeigen-Kampagne in der Augsburger Allgemeinen und ihren Heimatzeitungen. In dieser sollen Mitarbeiter aus Redaktion und Verlag erläutern, warum sich Leser besonders auf ihre neue Tageszeitung freuen können. Für Herausgeberin Alexandra Holland ist der Relaunch eine zeitgemäße Anpassung: „Gerade als gedruckte Tageszeitung ist sie für über 730.000 Menschen in unserer Heimat, die die Augsburger Allgemeine und ihre Heimatzeitungen täglich lesen, ein wichtiges Fenster zur Welt und zu unserer Heimat. Diese Welt und diese Heimat verändern sich. Und wir verändern uns mit ihr.“