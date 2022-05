Augsburger Presse-Druck- und Verlags-GmbH erneut zertifiziert

Die Presse-Druck- und Verlags-GmbH will für Qualität im Druck garantieren und stehen. Mit der Auszeichnung sieht sich der Betrieb aus Augsburg nun zum wiederholten Mal darin bestätigt. Seit nun 14 Jahren stellt das Unternehmen im Zeitungs- und Beilagendruck koninuierlich seine Prozessstabilität unter Beweis. Der Erwerb des Qualitätssiegels stelle eine außerordentliche Herausforderung dar.

Erfolg basiert auf konstanter Teamleistung

„Wir sind sehr stolz, dass wir nach unserer ersten Zertifizierung im Jahr 2007 nun schon zum siebten Mal den hohen Anforderungen des PSO entsprechen. Wir konnten fortwährend unsere Produktionsabläufe weiterentwickeln und so einen echten Mehrwert für Presse-Druck erzielen. Nicht zuletzt erfordert diese Konstanz in der Qualität und Prozessstabilität auch die Flexibilität und das individuelle Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters“, erklärt Andreas Ullmann, Gesamtleiter Technik.

Gründe für die Auszeichnung

Mit der Zertifizierung wertet Presse-Druck- und Verlags-GmbH seine Qualität als nachweisbar, messbar und beweisbar. Ausschlaggebend seien dafür gut funktionierende und optimierte Prozesse. Im hochauflagigen Rotationsdruck, wie dem Zeitungs- und Beilagendruck benötige es zudem stabile Produktionsabläufe. Zusätzlich soll das Fachwissen und Know-how letztendlich ein entscheidender Faktor für den Erfolg sein.

Wer vergibt das Siegel?

„Wir freuen uns, dass wir von printXmedia Süd als neutraler Prüfer bereits zum siebten Mal in Folge der Presse- Druck- und Verlags-GmbH ihren hohen Qualitätsanspruch durch die regelmäßige PSO Zertifizierung belegen konnten“, sagt Jens Meyer, Geschäftsführer printXmedia Süd. Dabei komme trotz allem nur auf das finale Feedback der Kunden an. Das Produkt müsse mit seiner Qualität am Markt überzeugen. Nur dann sollen alle Maßnahmen zur Qualitätssteigerung und Prozessoptimierung der letzten Jahre bei Presse-Druck- und Verlags-GmbH perfekt funktioniert haben.