Wann findet die Augsburger Shopping Night 2022 statt?

Ähnlich wie bei den Night Lights 2021 werden zur Shopping Night zahlreiche Menschen abends in die Augsburger Innenstadt ziehen. Foto: Nikky Maier

Der Termin für die diesjährige Shopping-Night ist genehmigt. Damit dürfen Einzelhändler wieder in der Einkaufsnacht, welche in diesem Jahr parallel zu einem anderen Event stattfindent, wieder Besucher in die Augsburger Innenstadt locken.