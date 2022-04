Verkehrsänderungen durch Aufbau der Augsburger Frühjahrsdult

Auf dem Straßenzug Obere Jakobermauer / Vogelmauer findet von 16. April bis 01. Mai wieder die Frühjahrsdult statt.

Straßensperrungen

Um einen möglichst sicheren und geordneten Veranstaltungs- und Verkehrsablauf zu gewährleisten, werden der Veranstaltungsbereich und die dort hinführenden Straßen Rosengasse, Kappeneck, Lochgäßchen und Auf dem Plätzchen ab Aufbaubeginn am Montag, 11. April bis zum Abbau am 3. Mai für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Ausgenommen sind Anlieger. Zudem darf in den genannten Nebenstraßen nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.

Parkmöglichkeiten

Entsprechend den Fortschritten des Dultaufbaues entfallen nach und nach die Parkmöglichkeiten für Bewohnerinnen und Bewohner mit Parkausweis E im Bereich Obere Jakobermauer/Vogelmauer. Für sie wurden Ersatzstellplätze aufder Ost- und Westseite des Oberen Grabens zur Verfügung gestellt.