Ukrainische Geflüchtete fahren in Augsburg kostenlos im ÖPNV

Auch in Augsburg können die Busse und Straßenbahnen der Stadtwerke Augsburg (swa) ab dem zweiten März kostenfrei von Geflüchteten aus der Ukraine genutzt werden.

Als Fahrschein gilt ein gültiges Ausweisdokument aus der Ukraine oder sogenannte „0-Euro-Tickets“ der Deutschen Bahn (DB). Die neue Regelung wurde schnell und unbürokratisch umgesetzt, damit sie sofort denjenigen helfen kann, die auf kostenfreie Mobilität angewiesen sind. „Mit diesem Angebot möchten wir den Menschen, die wegen des Krieges die Ukraine verlassen müssen, beistehen und zeigen, dass sie hier willkommen sind“, sagt swa Geschäftsführer Dr. Walter Casazza.

Deutschlandweit bieten mehr als 600 Verkehrsunternehmen und Verbünde ab sofort und bis auf Weiteres die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für ukrainische Geflüchtete an. „Gemeinsam möchten wir so einen Beitrag dazu leisten, die Situation für diese Menschen ein wenig zu verbessern und kostenfrei in Deutschland und auch in Augsburg mobil zu sein“, erklärt Casazza. Die neue Regelung gilt ab sofort und auf Widerruf.

Auf ihrer Spendenplattform mehrgeben.de hat die Stadtsparkasse Augsburg schnell und unbürokratisch ein neues Projekt eingestellt: Der Ukrainische Verein Augsburg e. V. ruft zu Spenden für die Zivilbevölkerung in der Ukraine auf. Einfach Betrag eingeben und sofort online via paydirekt, giropay oder Kreditkarte spenden.