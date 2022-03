Stadtsparkasse Augsburg: So können Sie Menschen in der Ukraine helfen

Auf ihrer Spendenplattform mehrgeben.de hat die Stadtsparkasse Augsburg schnell und unbürokratisch ein neues Projekt eingestellt:

Der Ukrainische Verein Augsburg e. V. ruft zu Spenden für die Zivilbevölkerung in der Ukraine auf. Einfach Betrag eingeben und sofort online via paydirekt, giropay oder Kreditkarte spenden.

Mehr zum Ukrainischen Verein Augsburg e. V.

Der Krieg sorgt für zahlreiche Sorgen und Nöte in der Bevölkerung. Hier will der Verein mit der Besorgung von Lebensmitteln, Medikamenten, Erste-Hilfe-Material, Schlafsäcken, Zelten, Feldbetten, Schutzkleidung und Hygienepro-dukten unterstützen. Das Material wird direkt in die Ukraine transportiert. Der Verein verspricht, dass die Spenden zu 100% bei den Betroffenen an-kommen.

Der 'Ukrainischer Verein Augsburg e. V.' ist eine Vereinigung Ukrainischer Bürgerinnen und Bürger in Augsburg und Umgebung. Der Verein hat sich den Einsatz für den Frieden und für die Menschen in der Ukraine auf die Fahnen geschrieben.