Toni Park: Der nächste Bauabschnitt ist fertig

Im Süden der Stadt wächst der Toni Park. Die Vision von Erbauer Andreas Lesser: Augsburg zu dem IT-Standort schlechthin zu machen – und dabei noch die Natur schützen. Jetzt ist ein weiterer Teil dieser Vision beinahe fertig. Denn die Gebäude B/C feierten nun unter Anteilnahme zahlreicher Gäste ihr Richtfest.

Richtfest am Toni Park

So sieht das Gebäude B/C aus

Mit dem Richtfest eröffnete Andreas Lesser insgesamt 20.000 Quadratmeter neue Bürofläche. Diese sollen an weitere „Big Player“ der IT-Branche vermietet werden. In den schon bestehenden Gebäuden des Toni Parks sind bereits Unternehmen wie Infineon oder Igel eingemietet. Dennoch möchte Lesser sich auch für die aktuelle Lage in der Ukraine engagieren. Auf dem Richtfest bot er der Stadt Augsburg ausdrücklich 2.500 Quadratmeter Bürofläche an, die diese für Verwaltungsaufgaben für Geflüchtete nutzen könnte.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Dieses Naturschutzkonzept verfolgt Andreas Lesser

Ähnlich wie schon bei den fertigen Gebäuden des Toni Parks, möchte Andreas Lesser auch das neue Gebäude B/C nach seinen Naturschutz-Standards umsetzen. Konkret bedeutet das zum Beispiel Dachbegrünung. Diese ist aber eine besondere statische Herausforderung. Denn beim Toni Park werden nicht übliche Dachbegrünungskonzepte eingesetzt. Vielmehr wird auf den Dächern eine Art Hügellandschaft realisiert, die mit einer dickeren Substratschicht einhergeht. Hintergrund ist, dass dadurch mehr Wasser gespeichert und somit eine breitere Artenvielfalt angesiedelt werden kann.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wie geht es mit dem Toni Park weiter?

Aber wie geht es weiter, wenn die Gebäude B/C komplett fertig sind? Ans Aufhören denkt Andreas Lesser noch lange nicht, denn auf dem Gelände sollen noch einige weitere Projekte entstehen. Noch in diesem Jahr möchte er den Baustart für ein weiteres Bürogebäude umsetzen. Die Vision bleibt dabei dieselbe: Augsburg soll sich nicht hinter anderen Städten verstecken, sondern Potentiale nutzen, für die IT-Branche noch attraktiver zu werden.