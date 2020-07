Titania in Neusäß eröffnet wieder

In Neusäß eröffnet das Titania nach Corona-bedingter Schließzeit wieder. Die Wiedereröffnung erfolgt in zwei Teilen und beginnt am 7. Juli. Was sich durch Corona beim Badebesuch ändern wird.

Nach fast 4-monatiger Schließzeit freut sich das Team des Titania Neusäß auf einen Neustart. Dieser erfolgt in zwei Teilen. Zunächst wird ab dem 07. Juli die Badewelt öffnen. Am 13. Juli können auch die Saunagäste wieder die Anlage besuchen. Renovierungsarbeiten wurden vorgezogen In den vergangenen Wochen hat das Bad die freie Zeit genutzt, um die ohnehin für Juni und Juli geplanten Renovierungs- und Wartungsarbeiten soweit wie eben möglich vorzuziehen und sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten. Daher ist auch der Besuch des Titania, mit einigen Änderungen und Neuerungen verbunden. Das sind die geltenden Neuregelungen

Um die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln umzusetzen, werden Abstands-Markierungen angebracht. Die Gesamtanzahl der Besucher, die sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten dürfen, wurde aufgrund der Auflagen begrenzt. Anhand eines mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygieneplans wurde die Besucherzahl vorerst auf maximal 235 Gäste im Bad und 135 Gäste in der Saunalandschaft begrenzt. Einen Mund-Nasenschutz-Schutz müssen die Besucher vom Eingangsbereich bis zu den Umkleiden tragen. Das gilt auch beim Verlassen der Anlage nach dem Umziehen. In der badeigenen Gastronomie kann darauf verzichtet werden. Damit Besucheranfragen besser organisiert werden können, wird ein Online-Ticket-Center auf der Webseite des Titania installiert. Dort können bis zu 7 Tage vor dem geplanten Besuch Eintrittskarten sowohl für Einzeltarife als auch für Familien für feste Zeitfenster gekauft werden. Diese Online Tickets sind zeitlich fixiert und können vor Ort aufgrund der geltenden Kapazitätsbeschränkungen nicht verlängert werden. Vorteile des Online-Check-In Es gebe für den Gast wesentliche Vorteile beim Online-Check-In: Der Besucher kann die Anlage bereits eine halbe Stunde vorher betreten und nutzt beim Eintritt eine Check-In-Schnellkasse. Außerdem gewährleisten nur die Tickets aus dem Online-Ticket-Center den Eintritt am gewünschten Tag zur gewählten Zeit. Auch der Clubtarif ist online buchbar und empfiehlt sich gerade dann, wenn man als Stammgast seine festen Besuchszeiten wahrnehmen möchte. Je nach Verfügbarkeit sind Restbestände direkt am Empfang vor Ort erhältlich.