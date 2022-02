Thomsit von „Die Zeit“ als „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet

Die Auszeichnung „Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts“ zählt zu einer der ältesten in Deutschland. Alle drei Jahre publiziert die Verlagsgruppe „Die Zeit“ unter der Leitung von Dr. Florian Langen­scheidt die prämierten Marken und definiert das Who-is-who der deutschen Wirtschaft.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ausgezeichnet werden Traditionsunternehmen mit hohem Bekannt­heitsgrad und Marken mit klaren Alleinstellungsmerkmalen, die im kollektiven Bewusstsein für eine komplette Produktgattung stehen.

Nach der Bekanntgabe der Gewinner im Herbst 2021 fand nun die offizielle Verleihung des Markenpreises am 10. Februar 2022 anlässlich der Buchpremi­ere in Berlin statt.

Thomsit als Leitmarke für Fußbodentechnik

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Thomsit wurde 1946 als Produktmarke der Thompson-Werke GmbH in Düs­seldorf gegründet und gehört seit 2017 als Leitmarke für die Fußbodentechnik zur Pci Augsburg GmbH, dem führenden Hersteller bauchemischer Produkte in Deutschland mit über 1.200 Mitarbeitern und knapp 350 Millionen Euro Umsatz brutto. Seit ihrer Gründung hat Thomsit, die 2021 ihr 75-jähriges Firmenjubiläum feierte, den Markt für Bodenbelags- und Par­kett-Verlegewerkstoffe mit zahlreichen Produkten revolutioniert.

Holger Sommer erfreut über die Auszeichnung

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung von THOMSIT als deutschlandweit branchenführender Marke in der Fußbodentechnik und sind stolz darauf, damit zu den 'Marken-Champions' Deutschlands zu zählen", sagt Holger Sommer, Director Business Unit Floor Laying Systems. „Aber was vor allem zählt, ist das Vertrauen unserer Kunden in die Marke. Es ist unser Anspruch, uns dieses Vertrauen weiterhin zu erarbeiten und zu verdienen."