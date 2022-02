PCI aus Augsburg ist „Unternehmen des Jahres 2022“

Die PCI Augsburg GmbH wurde in einer neuen Studie von Focus Money als „Unternehmen des Jahres 2022“ ausgezeichnet und erzielte in der Kategorie Bauchemie den ersten Platz. Für die Studie wurden rund 21.000 Unternehmen im Untersuchungszeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. August 2021 analysiert. Mit 100 von 100 möglichen Punkten erreichte PCI Platz eins in der Kategorie Bauchemie. Der Hersteller von bauchemischen Produkten beschäftigt über 1.200 Mitarbeitern und erzielt knapp 350 Millionen Euro Umsatz. Damit ist die PCI seit mehr als 40 Jahren eine feste Größe unter deutschen Fliesenverlegern.

Das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung führte die Meta-Studie „Unternehmen des Jahres“ im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durch. Sie zeichnet diejenigen Unternehmen aus, die in den Studien „Preissieger 2021“, „Höchstes Vertrauen 2021“, „Kundenlieblinge 2021“ und „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit 2021“ besonders gut abschnitten. Die Methodik basiert auf dem so genannten Social Listening mit Schwerpunkt auf Tonalität und Reichweite. Dabei wurden insgesamt 438 Millionen Online-Quellen erfasst und analysiert.

Die Kriterien dieser vier Studien sind das Preis-Leistungsverhältnis, die Glaubwürdigkeit von Unternehmen, die Service-Qualität und Nachhaltigkeit. Jede diese Kategorien trägt zu je 25 Prozent des Gesamtergebnisses bei. Die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres 2022“ wird anhand der erreichten Punktzahl im Gesamtranking vergeben. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte und setze damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche. In der Bauchemie ist dies der PCI Augsburg gelungen.

„Auf diese Auszeichnung sind wir sehr stolz, denn sie fokussiert genau auf die Kriterien, die bei PCI im Mittelpunkt stehen: Qualität, Markenvertrauen, exzellenter Service und Nachhaltigkeit“, sagt Marc C. Köppe, Vorsitzender der Geschäftsführung der PCI Gruppe. Er will sich auf dieser Prämierung allerdings nicht ausruhen, wie er verkündet: „Dass wir hierbei den ersten Platz mit der höchstmöglichen Punktzahl erreicht haben und damit der Benchmark der gesamten Bauchemie sind, ist eine besondere Anerkennung für uns und eine wichtige Bestätigung unserer Leistungen. Gleichzeitig sehen wir die Auszeichnung als Ansporn, am Puls der Bauindustrie zu bleiben und uns kontinuierlich weiter zu verbessern.“