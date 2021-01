Thomas Kratzer: „Konjunktur wird wieder anspringen“

Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2021 bezogen auf die Region Bayerisch Schwaben?

Ich gehe von einem Aufwärtstrend spätestens im 2. Halbjahr 2021 aus. Abhängig davon wie schnell die Pandemie in den Griff zu bekommen ist, kann es für besonders betroffene Branchen noch schwierige Monate geben. Die staatlichen Zuschüsse werden die meisten Unternehmen über Wasser halten. In der Industrie bleibt gerade die Lage im Automobil- und Maschinenbausektor in unserer Region weiterhin angespannt. Mit der prognostizierten Erholung der Weltwirtschaft sollten die Firmen in der Region Bayerisch-Schwaben wieder stärker ihr Exportgeschäft ankurbeln. Die Digitalisierung, auch in Richtung Industrie 4.0 und Weiterbildung der Mitarbeiter muss in den Unternehmen weiter vorangetrieben werden. Zu wenig kleinere Unternehmen sind dafür sensibilisiert und investieren in diesen Bereich.

Wie stellt sich Ihr Unternehmen für das Jahr 2021 auf?

Mein Dienstleistungsportfolio rund um die Personalberatung wird um das Beratungsangebot HR Consulting, Personalmarketing und Employer Branding erweitert. Die Erfahrung aus vielen Stellenbesetzungen gebe ich an Unternehmen weiter. Ich möchte vor allem kleineren Unternehmen und Startups helfen, wie sie sich aus eigener Kraft im Recruiting besser aufstellen, um an die begehrten Fach- und Führungskräfte zu kommen.

Wie blicken Sie ganz persönlich auf das neue Jahr?

Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Konjunktur wieder anspringt und die Unternehmen der Personalgewinnung wieder einen höheren Stellenwert einräumen. Der intensive persönliche Austausch mit Kunden, Geschäfts- und Kooperationspartnern fehlte mir als Einzelunternehmer. Ebenso die zahlreichen Netzwerkveranstaltungen in der Region. Es wäre wünschenswert, wenn dies wieder unbeschwert möglich wird. Das persönliche Gespräch und der persönliche Kontakt sind auch in der Digitalisierung durch nichts zu ersetzen.