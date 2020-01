Terminvorschau für Bayerisch-Schwaben: Das erwartet Sie 2020

Januar

Der Jahresanfang im Januar zeichnet sich durch verschiedene Neujahrsempfänge aus. Darunter finden sich der Neujahrsempfang der IHK Schwaben am 21. Januar und der Neujahrsempfang der vbw am 15. Januar. Die Messe Augsburg startet mit der afa vom 24. bis 28. Januar.

Februar

Der Neujahrsempfang der BVMW begrüßt seine Gäste im Februar im neuen Jahr. An der Messe findet vom 12. bis zum 13. Februar die FMB Süd statt. Einen Tag später starten die Immobilientage Bau im Lot. Diese enden am 16. Februar. Das Brechtfestival wird vom 14. bis 23. Februar viele Besucher in die Stadt locken.

März

Am 7. März findet der Audi FIS Ski-Weltcup Ofterschwang statt. Mit der GrinTec kommt vom 18. bis 21. März die weltweit führende Messe der Schleiftechnik nach Augsburg. Außerdem suchen auf dem Augsburger Messegelände am 28. März über 150 Betriebe aus Industrie, Handel, Handwerk und dem Dienstleistungsgewerbe bei der fitforJOB Messe Nachwuchskräfte. Ab dem 26. März findet drei Tage das Augsburg Open statt, wobei die Besucher neue Einblicke in die Stadt bekommen können.

April

Am 11. April öffnet die Osterdult ihre Pforten, einen Tag später der Frühjahrsplärrer. Der Plärrer wird bis zum 26. April Besucher empfangen. Auf dem Rocketeer Festival am 24. April werden Ideengeber und Veranstalter vernetzt.

Mai

Am 7. Mai findet der Frühlingsempfang der HWK gemeinsam mit der Einweihung des neuen Berufsbildungs- und Technologiezentrums in Augsburg statt. Am 10. Mai werden viele Blumen zum Muttertag verschenkt. Der M-net Firmenlauf findet am 14. Mai statt. Am 20.5 zieht die Pyramid die Besucher auf die Messe Augsburg.

Juni

Vom 11. bis 13. Juni findet das Modular Festival in Augsburg statt. Am 20. ist die lange Kunstnacht angesetzt. Vom 25. bis 28. Juni finden erneut die Augsburger Sommernächte statt.

Juli

Der Juli startet mit dem DZ.S Summer Networking am 02.07. Der Augsburger Medienpreis wird am 24. Juli verliehen. Vom 24. bis zum 26. Juli verwandelt sich die Augsburger Innenstadt beim Straßenfest „la strada“ zum Schauplatz internationaler Straßenkunst. Auch das IHK Sommerfest wird wieder im Juli stattfinden, ein genaues Datum steht noch nicht fest.

August

Vom 8. bis 16. August wird die Allgäuer Festwoche stattfinden. Ende des Monats, am 28. August, beginnt der Herbstplärrer.

September

Der Plärrer endet am 13. September. Vom 11. bis 29. September werden im Allgäu in verschiedenen Dörfern die Tiere von der Alm abgetrieben. Am 20.9 können leidenschaftliche Radfahrer am Donautal-Radelspaß teilnehmen. Am 25. und 26. September findet die Hackerkiste Augsburg statt.

Oktober

Am 4. Oktober findet die Herbstdult statt und lockt Besucher aus der Region.

November

Er gilt als eines der Highlights in jedem Jahr: Der Presseball Augsburg. Am 14. November begrüßt die Herausgeberin der Augsburger Allgemeine, Alexandra Holland, wieder rund 3.000 Gäste im Kongress am Park. Augsburg gründet soll 2020 am 19. November stattfinden.

Dezember

Zum Jahresendspurt ist der Kalender wieder etwas leerer. In Bayerisch-Schwaben öffnen nach und nach die Weihnachtsmärkte. Je nach Schneelage starten erste Regionen in die Skisaison.