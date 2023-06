Telemetry&Deck arbeitet jetzt mit den Stadtwerken Augsburg zusammen

Start-up

Die Geschäftsführer von TelemetryDeck Lisa Figas und Daniel Jilg. Foto: TelemetryDeck

Strategische Pilotkunden sind ein wichtiger Wachstumsfaktor für frühphasige Unternehmen. Das Augsburger Start-up TelemetryDeck freut sich deshalb über den Start eines Pilotprojektes mit den Stadtwerken Augsburg. Das Ziel der Zusammenarbeit ist die Optimierung der swa mobil App, mit der die Augsburger ihre ÖPNV-Verbindungen finden und Tickets kaufen können. Projektstart war am 15. Juni 2023.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das steckt hinter der Zusammenarbeit von TelemetryDeck und den swa

Wie andere Unternehmen, müssen auch die swa achtsam mit den Daten ihrer Kunden umgehen. Deshalb ist es notwendig zu verstehen, wie genau die online Dienste genutzt werden, um sie Schritt für Schritt zu optimieren und damit besser an die Bedürfnisse Kunden anzupassen. Bisher gab es kaum Möglichkeiten, Nutzungsanalysen zu fahren, ohne dabei auch personenbezogene Informationen zu verarbeiten. Das hat TelemetryDeck dank der eingebauten Anonymisierung mit der hauseigenen Software gelöst und liefert den swa künftig detaillierte Nutzungsanalysen ohne dabei die Bürger der Stadt auszuspionieren.

Die Stadtwerke wollen mit Hilfe von TelemetryDeck in Form von Graphen und Tabellen sichtbar machen, wie die Fahrgäste durch die App navigieren. Das Verhältnis von Verbindungssuchen und Ticketkäufen besser zu verstehen, ist für das Verkehrsunternehmen geschäftskritisch.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Arbeiten die swa und TelemetryDeck längerfristig zusammen?

In den kommenden sechs Monaten wird die Software von TelemetryDeck zunächst in die iOS-Version der swa mobil App eingebaut. Das bedeutet, dass im ersten Schritt das Nutzungsverhalten der Augsburger analysiert wird, welche die swa mobil App mit auf einem iPhone nutzen. Später wird auch die Analyse der Android-Version folgen. Die Stadtwerke Augsburg und TelemetryDeck planen eine langfristige Zusammenarbeit auch über die Pilotphase hinaus. Lisa Figas, Geschäftsführerin der TelemetryDeck GmbH erhofft sich einen Domino-Effekt: „Wir wissen, dass viele städtische und kommunale Betriebe das Problem haben, dass sie gerne Nutzungsdaten in ihren Apps erheben möchten. Bisher genügten die etablierten Analyse-Anbieter jedoch den hohen Anforderungen an den Datenschutz nicht. Wir sind froh, dass wir diesen Unternehmen nun mit unserer Lösung ein Angebot machen können.“