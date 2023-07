Ab wann gibt es das Deutschlandticket für 29 Euro bei den Stadtwerken Augsburg?

ÖPNV

Am Augsburger Verkehrsknotenpunkt Königsplatz. Foto: B4BSCHWABEN.de

Für Auszubildende und Studierende gibt es mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres oder Semesters das „Bayerische Ermäßigungsticket“. Dabei handelt es sich um ein vom Freistaat bezuschusstes Deutschlandticket. Statt für 49 Euro wird es zum ermäßigten Preis von 29 Euro monatlich erhältlich sein. Das Angebot gilt für Auszubildende, Beamtenanwärter und Freiwilligendienstleistende ab dem 1. September. Einen Monat später gibt es den Rabatt auch für Studierende der Universität und Hochschule Augsburg, des Leopold-Mozart-Zentrums sowie weiterer Hochschulen.

Was kostet das Bayerische Ermäßigungsticket

Das Ermäßigungsticket kann von Azubis ab Ende August in der swa Mobil-App gekauft werden. Die Stadtwerke empfehlen dafür jedoch sich frühzeitig um den Berechtigungsnachweis ihrer Berufsschule zu kümmern. Mit dem Ermäßigungsticket bezuschusst der Freistaat Bayern das Deutschlandticket für Auszubildende und Studierende mit derzeit 20 Euro. Für Auszubildende kostet das Ermäßigungsticket entsprechend 29 Euro. Bei Studierenden wird der Zuschuss auf das bereits vergünstigte Semesterticket angerechnet, so dass das Deutschlandticket für Studierende nur 15,89 Euro kostet. Studierende an weiteren Augsburger Hochschulen, deren Hochschule mit dem AVV kein Semesterticket vereinbart haben, bezahlen 29 Euro.

Welchen Unterschied gibt es zum Deutschlandticket

Es gelten die gleichen Regelungen wie für das Deutschlandticket: es kann der öffentliche Personennah- und Schienenregionalverkehr in ganz Deutschland genutzt werden. Ebenso handelt es sich um ein Abo, das sich automatisch verlängert, aber monatlich kündbar ist. Anders als das Deutschlandticket, gibt es das Bayerische Ermäßigungsticket ausschließlich digital auf der swa Mobil-App. Wer bereits ein reguläres Deutschlandticket hat, muss dieses vor Kauf des Ermäßigungstickets zunächst kündigen, Azubis bis zum 10. August, Studierende bis zum 10. September. Minderjährige Azubis und Studierende müssen für den Kauf des Ermäßigungstickets auch eine Bescheinigung der Erziehungsberechtigten hochladen. Das Formular dazu wird ebenfalls im Internet ab Ende August bereitgestellt werden.

Wer kann das Bayerische Ermäßigungsticket bei den swa kaufen?

Bayerische Azubis können das Ermäßigungsticket bei den swa kaufen, egal wo die betreffende Bildungseinrichtung in Bayern ist. Für Studierende ist dies nur mit einer gültigen Einschreibung an Einrichtungen in Augsburg möglich. Studierende an Universitäten außerhalb Augsburgs müssen das Ermäßigungsticket bei dem dortigen Verkehrsverbund beantragen. Ein eigener Berechtigungsnachweis ist für Studierende der Universität Augsburg, Hochschule Augsburg und des Augsburger Leopold-Mozart-Zentrums (LMZ) nicht nötig. Der Legitimationsnachweis geschieht über einen automatischen Datenabgleich der Immatrikulationsnummer. Das Ermäßigungsticket für Studierende ist ab dem 1. Oktober gültig und kann voraussichtlich ab Ende September in der swa Mobil-APP gekauft werden.