Telekom baut Augsburger Glasfasernetz aus

Der Glasfaserausbau in Augsburg geht voran – zuletzt durch die Deutsche Telekom in Pfersee und die Stadtwerke Augsburg/m- net in Teilen der Innenstadt.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Anschluss für 10.000 Haushalte in Göggingen

Ende Mai startete ein weiterer großer Ausbauabschnitt für zusätzlich rund 10.000 Haushalte im Stadtteil Göggingen. Es handelt sich um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau der Deutschen Telekom, die dazu mit der Stadt Augsburg einen Kooperationsvertrag geschlossen hat.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Qualitätsstandards können gehalten werden

Somit konnten die hohen Qualitätsstandards bezüglich des Straßenbaus, Baum- und Denkmalschutzes eingehalten werden und die Verfahren dennoch digitalisiert und beschleunigt werden. „Corona zeigt, wie wichtig schnelles Internet für die Unternehmen, wie auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Schülerinnen und Schüler ist.“, erklärt Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg.