Das ist das neue Anwander Brandschutzbüro in Augsburg

Geschäftsführer Daniel Anwander und Niederlassungsleiter Felix Schrader luden zur Eröffnungsfeier des neuen Anwander Büros für Brandschutz in Augsburg. Mehr als 20 Vertreter aus Baufirmen, Planungsbüros sowie Bauherren versammelten sich im neuen Büro für Brandschutzplanung und Brandschutzprüfung in der Unterfeldstraße.

Fachvorträge zu der neuen brandschutztechnischen Muster-Holzbaurichtlinie

Daniel Anwander informierte über strategische Hintergründe und die Schwerpunkte des neuen Standorts Augsburg. Diplomingenieur Felix Schrader, Brandschutzplaner und Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz, leitet die Niederlassung. Er begrüßte die Gäste mit einem Fachvortrag zur neuesten brandschutztechnischen Muster-Holzbaurichtlinie, die bei mehrgeschossigenMehrfamilienhäusern stark gefragt sind.

Acht Jahre Augsburg acht Jahre Norwegen

„Wir freuen uns sehr über die gelungene Eröffnungsveranstaltung, den persönlich wie fachlich schönen Austausch und das Beisammensein dreier für den Bau wichtigen Projektbeteiligten“, fasst Felix Schrader den Freitagnachmittag zusammen. Vor seinerachtjährigen Auslandstätigkeit als Senior Firesafety Consultant bei Ingenieurbüros in Norwegen war er bereits acht Jahre lang als Bauingenieur und Brandschutzsachverständiger für Brandschutzplanung, Tragwerksplanung und Bautechnische Gutachten in Augsburg tätig.

Anwander Projekte in Augsburg

Anwander hat in den vergangenen Jahren vom Hauptsitz Sulzberg im Allgäu aus an großen Projekten in Augsburg wie beispielsweise Leonardo Hotel, Industriepark Steinerne Furt, Studentenwohnheim Lechbrücke, Paul-Klee Gymnasium Gersthofen mitgewirkt. Das Unternehmen erbringt seit mittlerweile 40 Jahren Dienstleistungen in den Bereichen Brandschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Zu den Kunden zählen mittelständische Betriebe sowie Großunternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Industrie, Handel, dem Sozial- und Gesundheitssektor sowie Kommunen.