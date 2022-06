Streamergy aus Augsburg kooperiert mit Smartblue

Die Vernetzung von Photovoltaikanlagen bekommt mit dem verstärkten Ausbau im Rahmen der Energiewende und zunehmender Digitalisierung einen immer höheren Stellenwert. Smartblue hat sich zum Ziel gesetzt, den Datenaustausch und vor allem die Nutzung der Informationen für ihre Kunden zu vereinfachen und sich hierfür die Streamergy als Partner mit an Bord geholt.

Synergien zwischen Unternhemen nutzbar machen für den Kunden

Aufbauend auf einem umfassenden Stammdatensatz wollen Streamergy und Smartblue projektbezogen Mehrwerte über Micro-Apps zur Verfügung stellen, die sich in die Smart Control-Plattform nahtlos integrieren lassen und für die Kunden einfach nutzbar sind. So sind beispielsweise abrechnungsrelevante Lastgangdaten für Ertragsausfallberechnungen oder Börsenstrom-preise für die Betriebsphase und auch die finanzielle Betrachtung von PV-Projekten von großer Bedeutung. Die Integration von Micro-Apps in den Service-Leitstand Smart Control 3.0 ist daher eine weitere Stufe hin zu mehr Flexibilität und ein ebenso zeitgemäßer Ansatz, Synergien zwischen Unternehmen für den Kunden nutzbar zu machen und schneller auf Marktanforderungen reagieren zu können.

Monitoring und Lösungen für die Digitalisierung

„Wir freuen uns, die Weiterentwicklung unseres Monitoringsystems gemeinsam mit der Streamergy voranzubringen und zusätzliche Mehrwerte für unsere Kunden zu generieren“, sagt Günter Seel, Vorstand von Smartblue. Auf die Zusammenarbeit freut sich auch Martin Schneider, Geschäftsführer der Streamergy: „Die Kooperation bringt viele Synergien mit sich und mit den Stärken aus beiden Unternehmen können wir den Kunden von Smartblue auch über das Monitoring hinaus Lösungen für die Digitalisierung bieten.“

Erweiterung der Datenanalyse des Smart Control 3.0

Auf der Intersolar 2022, der Fachmesse für Photovoltaiksysteme, präsentiert Smartblue ihren Serviceleitstand, das Portal „Smart Control 3.0“. „Flexibilität ist unsere Strategie“, sagt Günter Seel. „Unser Portal funktioniert mit jedem Hardware-Hersteller. Und mit „Smart Control 3.0“ können wir alle Anforderungen unserer Kunden an das Monitoring abbilden.“ Als Neuheit präsentiert Smartblue die erweiterte Datenanalyse. Mit Hilfe von Einstrahlungsdaten des Wetterdienstes und den Echtzeitdaten der Anlage lernt die Smartblue-Analyseplattform die Verschattungssituation der Anlage über den Jahresverlauf und optimiert die Qualität der Ertragsprognosedaten.