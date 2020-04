Talente für die Region: Jubiläum und neuer Partner

Die Wohnbaugruppe Augsburg ist seit 1927 der Garant für bezahlbaren Wohnraum in Augsburg. Mit über 10.000 Wohnungen ist sie der größte Vermieter in der Schwabenmetropole. Für die Alleingesellschafterin Stadt Augsburg hat die Wohnbaugruppe ein umfangreiches Wohnungsneubauprogramm aufgelegt und will bis 2026 um rund zehn Prozent wachsen. Mit ihrem Tochterunternehmen entwickelt sie die Augsburger Kasernenflächen und übernimmt diverse Bauaufgaben: von der Modernisierung diverser Schulgebäude bis zum Umbau des Eiskanals für die Kanu-WM 2022.

Positive Nachricht in der aktuellen Situation

„Mit Dr. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe, wächst unser Netzwerk um einen sehr sympathischen und stark vernetzten Partner“, betont Christian Gebler, Gründer von Talente für die Region. „Lieber Mark Dominik. Herzlich willkommen und danke für diese guten Neuigkeiten in der aktuellen Situation. Mein Dank für die Empfehlung geht an unsere Partner Roger Heinz, Vorstand CPU Softwarehouse AG, und Martin Döring, Geschäftsführer Eberle.“

Weitere Partner von Talente für die Region



Die Wohnbaugruppe Augsburg wird der 50. Partner von Talente für die Region. Als weitere Partner können beispielsweise unter anderem faurecia, Deutsche Bank AG, BSH Hausgeräte GmbH, Dachser SE, HILTI Deutschland AG, UPM GmbH, KUKA, MAN Energy Solutions, Premium Aerotec oder die Andreas Schmid Logistik AG genannt werden.

Über Talente für die Region

Der Verein Talente für die Region will die Region Augsburg weiter vernetzen. Bei vier Netzwerk-Treffen/Kaminabenden im Jahr werden Unternehmer, Talente, Hochschulen, Politik, IHK und weitere Institutionen zusammengebracht. Außerdem erhalten ausgewählte Top Talente die Chance, bei regionalen Unternehmen ein Praktikum oder ihre Bachelor-/Masterarbeit zu absolvieren oder auch ihre Karriere erfolgreich zu beginnen. Damit Talente und Unternehmen auch über die Ferne vernetzt bleiben, bietet Talente für die Region eine Online-Plattform sowie ein Alumni-Programm. So sollen Führungskräfte gebunden werden.