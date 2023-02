swa stellt erste DHL-Packstation an ÖPNV-Haltestelle vor

Logistik

Die neue DHL-Packstation am Hohen Weg in Augsburg. Foto: Deutsche Post DHL Group

Packstationen sind einfach zu bedienen, rund um die Uhr verfügbar und die Nutzung spart auch noch CO2 ein. Eine erste Packstation an einer ÖPNV-Haltestelle gibt es nun auch in Augsburg.

Die Deutsche Post DHL Group gibt gemeinsam mit den Stadtwerken Augsburg (swa) den Startschuss für ihre erste Packstation an einer Haltestelle in Augsburg. Das ist die erste Packstation an einer ÖPNV-Haltestelle im Gebiet Schwaben. Der Automat mit der Nummer 132, 16 Modulen und insgesamt 133 Fächern steht an der swa-Zentrale im Hohen Weg 1. Im Rahmen dieser Kooperation setzen sich die beiden Unternehmen für eine bürgernahe und ökologische Stadtlogistik ein.

Dabei ist die Packstation besonders umweltfreundlich, da bei Nutzung die Zustellwege kürzer werden und die Sendungen an der swa-Haltestelle geballt ausgeliefert und abgeholt werden können. Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spart eine Packstations-Sendung im Durchschnitt 30 Prozent CO2 ein. Neben der nun eröffneten Packstation am Hohen Weg sind für das Jahr 2023 sechs weitere Standorte an P+R Parkplätzen in Planung.

Die Vorteile der Packstationen

Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg äußert sich wie folgt: „Besonders im Innenstadtbereich reduzieren die DHL-Packstationen den Lieferverkehr und stärken damit die Aufenthaltsqualität. Neue Standorte an swa-Haltestellen bieten zudem für viele Berufspendler einen echten Mehrwert und machen unser ÖPNV-Angebot attraktiver.“ Dr. Walter Casazza, Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg erläutert außerdem: „Die Packstationen der DHL an unseren Haltestellen sind ein toller neuer Service für unsere Fahrgäste. Damit werden unsere Haltestellen zu Dienstleistungsknotenpunkten. Auf dem Weg von oder zur Arbeit ein Paket abholen oder aufgeben zu können, verkürzt Wege für unsere Fahrgäste und leistet zusätzlich zur Nutzung unseres nachhaltigen ÖPNV einen Beitrag zum Klimaschutz.“

Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group, fügt hinzu: „Viele Millionen Menschen in Deutschland nutzen die Packstationen bereits und schätzen diesen flexiblen Service für das Versenden und Empfangen ihrer Pakete. Und je mehr Packstationen fußläufig oder am Übergang zum öffentlichen Nahverkehr erreichbar sind, desto besser ist dies für die Nachhaltigkeit in ihrer Stadt. Mit der Packstation am Hohen Weg legen wir gemeinsam mit unseren Partnern einen Baustein für ein nachhaltiges Stadt-Konzept.“

Stetiger Ausbau des DHL-Packstationsnetzes

Über Packstationen können Pakete auf unkomplizierte Art und Weise rund um die Uhr eingeliefert und empfangen werden. Neukunden können die Packstation nutzen, indem sie sich als DHL-Kunde registrieren und die DHL-Paket-App installieren. Bereits mehr als 20 Millionen Kunden sind in Deutschland registriert. Adressiert wird an den Empfänger mit Postnummer, Packstationsnummer und Adresse der Packstation. Retouren und alle weiteren frankierten Sendungen können auch ohne Registrierung über die Packstation versendet werden. DHL stellt seinen Kunden bundesweit bereits rund 11.000 Packstationen, sowohl auf dem Land, als auch in der Stadt, zur Verfügung.

Schon heute gibt es für jeden zweiten Haushalt in Deutschland eine Packstation im Umkreis von einem Kilometer. Mit dem zukünftigen Ausbau werden sich diese Entfernungen weiter verringern und die Zahl der Nutzer noch weiter ansteigen. Deutsche Post DHL investiert bereits seit vielen Jahren konsequent in den Ausbau seines stationären Netzes, mit dem Anspruch die Kundenzufriedenheit weiter zu erhöhen. In den vergangenen fünf Jahren hat das Unternehmen sein Service-Angebot in Augsburg von 81 auf 135 Anlaufstellen erweitert und plant, dies auch in Zukunft weiter ausbauen. Derzeit stehen den Augsburgern rund 30 Filialen, 56 Paketshops und 49 Packstationen zur Verfügung.