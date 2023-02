Wie energieeffizient sind Bewegungsmelder wirklich?

Karl-Heinz Viets, swa

Karl-Heinz Viets, Abteilungsleiter Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken Augsburg. Foto: swa

„Sind Bewegungsmelder ein effizienter Beitrag zum Energiesparen? Erfüllen wir damit noch alle Pflichten für einen sicheren Arbeitsplatz?“

Karl-Heinz Viets, unser Experte für Energiedienstleistungen von den swa, antwortet:

Intelligente Beleuchtungskonzepte sind heute ein Standard, wenn Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um ihre Energieeffizienz zu verbessern. Im Rahmen solcher Konzepte spielen Bewegungsmelder häufig eine Rolle – wie umfangreich und wichtig sie ausfällt, ist allerdings von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.

In großen Lagern oder in Durchgangsräumen mit stark wechselnder Nutzung zum Beispiel können sie einen messbaren Beitrag dazu liefern, den Energieverbrauch zu senken. Nicht zuletzt, weil sie der menschlichen Vergesslichkeit entgegenwirken – einem Hauptfaktor für Energieverschwendung. In der Regel lässt sich gut ausrechnen, ab wann sich die Investition in die Technik durch den geringeren Verbrauch rechnet.

Auch in Sanitär- und Waschräumen finden sich heute häufig Bewegungsmelder. Der Grund dafür liegt meist erst in zweiter Linie beim Energieverbrauch. Oft sind es zuerst hygienische Gründe, die für eine Installation sprechen, um die Zahl der Berührungskontakte in diesen Räumen zu reduzieren.

Bewegungsmelder ist nicht gleich Bewegungsmelder

Die Beispiele zeigen schon, dass Bewegungsmelder nicht gleich Bewegungsmelder ist. Funktion und Nutzen sind geprägt von einer präzisen und individuellen Einstellung: Die Dauer der aktivierten Nutzungszeit in einem Treppenhaus unterscheidet sich deutlich von der in einer Toilette. „Mitwandernde“ Beleuchtung in einem Lager ist anders geschaltet als der Spot an einem Automaten. Hierfür werden vor der Installation die vorhandenen Anforderungen aufgenommen, analysiert und in einen Schaltplan überführt, der sich bei Bedarf nachjustieren lässt.

Ausreichende Erfahrungswerte aus zahlreichen Installationen sowie der Rückgriff auf die gängigen Betriebsvorschriften und Sicherheitsregeln spiegeln sich in einem solchen Beleuchtungskonzept wider. Die Sensoren lassen sich so sensibel einstellen, dass buchstäblich „niemand im Dunkeln steht“.

