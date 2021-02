swa bauen Fernwärme im Norden der Stadt Augsburg aus

Die Stadtwerke Augsburg (swa) erweitern ihr 170 Kilometer langes Fernwärmenetz um weitere 2,5 Kilometer. Künftig werden so auch Neubaugebiete in Oberhausen mit der klimaschonenden Fernwärme versorgt. Dazu investieren die swa in den kommenden zwei Jahren rund fünf Millionen Euro.

Das Netz wird von der bestehenden Leitung in der Thommstraße nahe dem Fischertor Richtung Am Pfannenstiel, Heinrich-von-Buz-Straße, Riedinger- und Dieselstraße bis hin zur bestehenden Leitung bei der Klinik Josefinum ringförmig ausgebaut. Auch das neue Wohngebiet in der Äußeren Uferstraße wird angeschlossen. Über die neue Leitung kann eine Wärmemenge in den Nordwesten von Augsburg transportiert werden, die zur Versorgung von umgerechnet mehr als 8.000 Wohnungen ausreicht. Gleichzeitig wird die Versorgungssicherheit für die dort liegenden Stadtgebiete deutlich erhöht.

Ende März beginnen die Bauarbeiten für die Verlegung der Fernwärmeleitungen im Bereich Am Pfannenstiel. Hier werden insgesamt 405 Meter neue Leitung verlegt. Dazu wird die Straße abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Dadurch kommt es zu Einschränkungen für Fußgänger und Fahrzeugverkehr sowie zu Baustellenlärm. Der Zugang zu den angrenzenden Häusern und die Zufahrt zu den Grundstücken werden mit Ausnahme kurzfristiger Unterbrechungen gewährleistet sein. Ausweichparkplätze für Anwohnerparken werden auf einem nahegelegenen Gelände angeboten. Anwohner werden per Einwurf über die Bauarbeiten informiert. An der Wertachquerung werde ab April gebaut, in der Äußeren Uferstraße voraussichtlich ab Juni.

Das geplante Bauende für den Bereich Am Pfannenstiel, den südlichen Teil der Heinrich-von-Buz-Straße, die Wertachquerung und die Äußeren Uferstraße seiim Sommer 2021.

Im Frühjahr 2022 gehe es dann mit den Bauarbeiten in der nördlichen Heinrich-von-Buz-Straße weiter. Im Sommer 2022 sollen der Ausbau in der Riedingerstraße und der Dieselstraße folgen. Bei der Kreutzerstraße in Oberhausen wird die neue Leitung an die bestehende Fernwärmeleitung am Josefinum angeschlossen. Bis Oktober 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Weite Teile der Augsburger Innenstadt werden ausschließlich durch die Fernwärme versorgt. Das trage dort ganz erheblich zur Luftreinhaltung bei. Außerdem sind Wohngebiete wie das Uni-Viertel, die ehemaligen US-Kasernen oder das Schwaben-Center an die Fernwärme angeschlossen, ebenso wie große Unternehmen, etwa die MAN oder Kuka, Schulen oder die Kliniken Uniklinik, Diakonissenhaus, Josefinum und Vincentinum. Mit der Leistung der abgegebenen Fernwärme können insgesamt umgerechnet rund 35.000 Haushalte versorgt werden.