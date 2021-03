Augsburg: swa verkündet Baustellen am Gleisnetz im Jahr 2021

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Damit die Straßenbahnen in Augsburg sicher und zuverlässig fahren, pflegen und tauschen die Stadtwerke Augsburg (swa) regelmäßig Gleise und Weichen. Die Arbeiten führen aber auch zu Beeinträchtigungen. Damit die Auswirkungen für Fahrgäste und Individualverkehr so gering wie möglich ausfallen, werden die Baumaßnahmen in den Schulferien vorgenommen und so koordiniert, dass möglichst viele Reparaturen, Sanierungen und Umgestaltungen zeitgleich auf den gesperrten Strecken stattfinden.

Die Baustellen 2021 im Überblick

In und vor den Osterferien vom 22. März bis 16. April 2021 werden auf der Linie 2 zwischen Kriegshaber und Endhaltestelle Park und Ride Augsburg West drei Bereiche saniert. Zum einen werden die Unterlagsplatten bei den Gleisen in einem Abschnitt getauscht, um wieder für mehr Fahrtkomfort zu sorgen. Außerdem wird der Gleisbereich an der Haltestelle Klinikum saniert und in der Boschstraße werden die Gleise ausgewechselt. Für die Bauarbeiten fährt in der Woche vor den Osterferien, vom 22. bis 27. März, die Linie 2 ab 20:00 Uhr nur bis zum Wendedreieck Kriegshaber. In den Osterferien, vom 27. März bis 12. April, gilt diese Regelung dann ganztags. Zwischen Kriegshaber und Endhaltestelle Augsburg West P&R werden Ersatzbusse der Linie B2 eingesetzt.

Sanierung bei Kaufbachbrücke stadteinwärts

In den Pfingstferien vom 25. Mai. bis 7. Juni werden die Gleise der Kaufbachbrücke in stadtweinwärtige Richtung saniert. Stadtauswärts hatte es im vergangenen Jahr an dieser Stelle einen so genannten Blow Up gegeben, bei dem sich wegen der sommerlichen Hitze der Beton aufgewölbt und die Schienenanlage in Mitleidenschaft gezogen hat. Nun soll als Sicherheitsmaßnahme die andere Seite der Straße saniert werden, damit sich die Fahrbahndecke in der Sommerhitze nicht mehr wölbt. Während der Bauarbeiten werden Ersatzbusse der Linie B6 eingesetzt.

Gleisbögen am Dom werden gewechselt

In den Sommerferien vom 30. Juli bis 14. September werden auf der Linie 2 die Gleisbögen am Dom ausgewechselt. Zwischen den Haltestellen Königsplatz und Wertachbrücke werden deshalb die Straßenbahnen der Linie 2 über die Strecke der Linie 4 umgeleitet.

Reparatur der Unterlagsplatten in der Haunstetter Straße

Ebenfalls in den Sommerferien werden entlang der Linie 3 zwischen der Haltestelle Haunstetter Straße und Endhaltestelle Haunstetten West die Unterlagsplatten der Gleise saniert. Während der Bauarbeiten werden Busse der Ersatzbuslinie B3 eingesetzt. Die sogenannten Unterlagsplatten sind Verschleißteile, die etwa alle 30 Jahre ausgetauscht werden müssen. Es sind Gummiplatten zwischen Schiene und Schwelle, die für eine ruhigere Straßenbahnfahrt sorgen sollen.