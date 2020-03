Steht das STAC Festival vor dem Aus?

Auch das STAC Festival bleibt nicht von den Ausfällen auf Grund des Corona-Virus verschont. So müssen die Konzertabende vom 20. bis 22. März in der Matrix Königsbrunn sowie das STAC Festival vom 15. bis 17. Mai in der Hydro-Tech Eisarena abgesagt werden. Dies trifft die Veranstalter sehr, da sie bereits im vergangenen Jahr finanziell zu kämpfen hatten.

Verlust von Festivallocation

Im Optimalfall hat ein jedes Unternehmen finanzielle Reserven für solche unvorhersehbaren Ereignisse. Allerdings schloss im vergangenen Jahr das Reese Theater. Somit verlor das STAC Festival eine langjährige Location. Die Organisatoren suchten ein dreiviertel Jahr nach einem neuen Veranstaltungsort und investierten für den Neuanfang die gesamten Ersparnisse.

Nun zwingt die Corona-Epidemie zu einer weiteren veranstaltungsfreien Phase. Laut Aussage des Veranstalters, könne dies nicht mehr aus eigener Kraft gestemmt werden. Die von Markus Söder angekündigten Fördergelder sollen beantragt werden, jedoch stehe diesen skeptisch gegenüber. Aus der Pressemitteilung kommt hervor, dass das Team des STAC Festivals sich nicht auf die „Soforthilfe“ verlasse. Aus diesem Grund wendet sich Thomas Walk, Leiter des STAC Festivals, an Fans, Künstler, Besucher sowie an Unternehmen, Sponsoren und Privatpersonen. Er bittet die heimische Kultur in solchen Zeiten nicht zu vergessen und mit Spenden zu helfen.

„Der Auszug aus dem Reese Theater und das Corona-Virus haben uns nun an den Rand unserer Existenz gebracht. Als Veranstalter haben wir die Pflicht auch für die Gesundheit unserer Besucher, Künstler und Teammitglieder Sorge zu tragen, weshalb die Absage vieler unserer Events unabdingbar ist. Wenn wir jetzt alle zusammenhalten, können wir auch diese Krise überwinden“, so Walk.

Das steckt hinter dem Festival

Die Idee des heutigen STAC Festivals entstand bereits 2013. Die „Street Academy“, eine freie Künstlergruppe junger Erwachsener, wollte ein Festival für darstellende Künstler eröffnen. So stehen seither jährlich über 6.000 Künstler auf der Bühne und beweisen, welches Potential in der Region zu finden sei. Schon seit Anbeginn wird das STAC Festival auf gemeinnütziger Basis, als freies, nicht subventioniertes Kulturfestival organisiert.