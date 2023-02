StartHub der Universität Augsburg startet neues Inkubator-Programm für Gründer

Start-up

Die Universität Augsburg unterstützt angehende Start-ups mit dem neuen Inkubator-Programm „Level-up“ am Gründungs- und Innovationszentrum StartHub. Foto: B4BSCHWABEN

An der Universität Augsburg startet das Gründungs- und Innovationszentrum StartHub mit dem neuen sechsmonatigen Inkubator-Programm „Level-up“. Es richtet sich an Forschende und Studierende. Was die Teilnehmenden dort erwartet.