Stadtwerke Augsburg verkünden neue Baumaßnahmen

Ab dem 25. April bis voraussichtlich 25. Juli werden in der Karolinenstraße die Stromleitungen und Leerrohre für künftige Netzerweiterungen neu verlegt. Dafür muss in den Gehwegen auf beiden Seiten der Straße gearbeitet werden. In den Sommerferien werden dann in der Karolinenstraße die Gas- und Wasserleitungen erneuert.

Während der Bauarbeiten müssen die Radstation und der Fahrradparkplatz vorübergehend abgebaut werden. Beides wird voraussichtlich nach den Sommerferien wieder eingebaut. Trotz der Arbeiten sind die Geschäfte und Wohnhäuser weiterhin zu Fuß erreichbar. Auch die Warenanlieferung bleibt möglich

Straßen wegen Bauarbeiten gesperrt - Buslinien werden umgeleitet

Wegen Bauarbeiten müssen ab Montag, 25. April etliche Buslinien umgeleitet werden. Betroffen ist die Linie 25 in Haunstetten, die Linien 29, 30 und die Nachtbuslinien 93 in Hochzoll Süd sowie die Linien 22, 44 und 93 in der Firnhaberau und Hammerschiede.

Firnhaberau

Wegen des Ausbaus der Fernwärme wird die Schillstraße zwischen Hausnummer 134 und dem Bayernkolleg vom 25. April bis voraussichtlich Ende Juli gesperrt. Die Busse der Linien 22 und der Nachtbuslinie 93 werden deshalb über die Hans-Böckler-Straße und durch die Dr.-Schmelzing-Straße geleitet, die Haltestellen „Albrecht-Dürer-Straße“ und „Am Grünland“ der Linie 22 können nicht bedient werden, es werden Ersatzhaltestellen in der Dr.-Schmelzing-Straße eingerichtet. Für die Linie 44 wird im Bereich der Kreuzung Hans-Böckler-Straße und Schillstraße eine Ersatzhaltestelle „Albrecht-Dürer-Straße“ eingerichtet. Die Linie 44 endet stadtauswärts jedoch an der Haltestelle „Hammerschmiede P+R“, um die Neuburger Straße zu entlasten und die Pünktlichkeit zu gewährleisten. Entsprechend werden die Haltestellen „Dr.-Schmelzing-Straße“ und „Hammerschmiede“ nicht bedient. Diese werden jedoch weiterhin von der Linie 23 angefahren.

Haunstetten

Die Swa erneuern ab dem 25. April an der Kreuzung Sportplatzstraße unterer Talweg die Wasserleitungen. Nach dem rund vierwöchigen Leitungsbau wird die Kreuzung bis voraussichtlich 8. Juli durch die Stadt Augsburg umgebaut. Der Verkehr im unteren Talweg wird während der Bauarbeiten einspurig Richtung Innenstadt geführt. Der Verkehr in der Postillionstraße wird einspurig in Richtung unterer Talweg geführt. Wegen der Arbeiten fährt die Buslinie 25 in dieser Zeit ab der Haltestelle „Taubenstraße“ über die Mittelfeldstraße und Inninger Straße zur Haltestelle „Inninger Straße / P+R“ und wendet dort. In der Mittelfeldstraße wird die Haltestelle „Marienburger Straße“ in Richtung „Inninger Straße P+R“ sowie die Haltestelle „Adelheidstraße“ in Richtung „Haunstetten Nord“ des Nachtbusses angefahren. Die Haltstellen „Hofackerstraße“, „Sportplatzstraße“ und „Auf dem Nol“ können nicht bedient werden und entfallen ersatzlos.

Hochzoll

Die Bushaltestelle „Münchner Straße“ in Hochzoll Süd wird vom 25. April bis voraussichtlich 17. Juni beidseitig barrierefrei ausgebaut. Die Buslinien 29 und 30 können dort entsprechend nicht halten. Alle anderen Haltestellen werden angefahren.