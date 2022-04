Projekt Wertach vital in Augsburg wird fortgesetzt

Das Projekt Wertach vital wird weiter fortgesetzt. Jetzt ist der 4. Realisierungsabschnitt von Wertach vital II planfestgestellt. Er erstreckt sich vom Ackermannwehr bis zur B17-Brücke. Planfeststellungsbeschluss und Planunterlagen können vom 19. April 2022 bis 2. Mai im Umweltamt der Stadt Augsburg und im Rathaus der Stadt Stadtbergen zu den Dienstzeiten wie auch online unter eingesehen werden.

Neue Hochwasserschutzanlagen

Geplant ist in diesem Abschnitt eine Aufhöhung der Flusssohle auf das Niveau von August 1999 nach dem Pfingsthochwasser, die Sohlstabilisierung, eine Aufweitung der Wertach von derzeit rund 30 auf bis zu etwa 100 Meter, die naturnahe Umgestaltung der Ufer und die Schaffung eines Hochwasserschutzes bezogen auf einen Abfluss von 450 Kubikmeter pro Sekunde mit 1,0 Meter Freibord, was den Abstand zwischen Wasserspiegel und der Oberkante der Hochwasserschutzanlagen bezeichnet. Diese sollen künftig in einem Abstand von bis zu 375 Meter zum jetzigen Westufer und in einem Abstand von bis zu 315 m zum jetzigen Ostufer verlaufen. Im Zuge der Maßnahme wird der Radegundisbach östlich des Waldmeisterweges bis zu seiner Mündung in die Wertach verlegt. Das Vorhaben beansprucht in Augsburg und Stadtbergen Flurstücke in den Gemarkungen Göggingen und Leitershofen.

Gemeinschaftsprojekt des Freistaates Bayern und der Stadt Augsburg

Wertach vital ist ein Gemeinschaftsprojekt des Freistaats Bayern und der Stadt Augsburg, das dem Hochwasserschutz und der Gewässerentwicklung dient. Es umfasst die letzten 14 Kilometer vor der Lechmündung. Dieser Bereich wurde in die Abschnitte Wertach vital I bis III aufgeteilt. Ziel der Maßnahme ist es, die Flusssohle der Wertach zu sichern, das Gewässer aufzuweiten, die Ufer naturnah zu gestalten, Überflutungsflächen zu schaffen und neue Hochwasserschutzanlagen zu errichten. Seit 2000 wird das Projekt Wertach vital realisiert, das in mehrere Planungsabschnitte unterteilt ist.

Wertach vital I und II sind weitgehend umgesetzt

2009 konnte der Abschnitt Wertach vital I abgeschlossen werden. Er reicht von der Inninger Staustufe bis zur Wellenburger Straße. Wertach vital II reicht vom Ackermannwehr bis zur Bgm.- Ackermann-Straße und ist in vier Planungsabschnitte unterteilt. Die Abschnitte 1 bis 3 umfassen die Strecke zwischen der B17-Brücke bis zur Bgm.-Ackermann-Straße und sind abgeschlossen. Mit der Strecke vom Ackermannwehr bis zur B17-Brücke ist jetzt auch der 4. Abschnitt planfestgestellt. Damit ist es nun möglich, den Bereich entsprechend dem Erscheinungsbild ober- und unterhalb umzugestalten.