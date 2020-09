Stadtwerke Augsburg haben neues Pumpwerk in Bergheim gebaut

Damit jederzeit frisches Trinkwasser aus den Wasserhähnen zuhause fließt, haben die Stadtwerke Augsburg (swa) ein neues Pumpwerk in Bergheim gebaut. Drei Pumpen bringen künftig naturbelassenes Grundwasser aus den Brunnen der swa im Trinkwasserschutzgebiet als reines Trinkwasser in den Hochbehälter in Bergheim. Jetzt startet der Probebetrieb des neuen Werks.

300.000 Liter Trinkwasser im Bergheimer Hochbehälter

In der Nähe des Bergheimer Baggersees steht seit kurzem ein unscheinbares Holzhaus. Die Technik darin ist jedoch ein Baustein für die sichere Trinkwasserversorgung in Bergheim und Augsburg. Pro Stunde pumpen drei Hochdruckkreiselpumpen durchschnittlich 60 Kubikmeter, also rund 60.000 Liter oder 500 Badewannen gefüllt mit reinem Trinkwasser, nach Bergheim. Dort befindet sich einer der insgesamt vier Trinkwasserspeicher der swa. In dem Hochbehälter, der seinen Namen durch die Hanglage erhält, schlummern rund 300.000 Liter reines Trinkwasser – also rund 2.500 Badewannen, gefüllt mit je 120 Litern.

Neues Pumpenhaus mit begrüntem Dach

Um den Behälter zu befüllen, sind Pumpen mit hoher Leistung notwendig, die das Wasser aus den Brunnen im Trinkwasserschutzgebiet befördern. Die neuen Hochdruckkreiselpumpen ersetzen die beiden alten Rohrmantelpumpen, die noch bis zur endgültigen Inbetriebnahme des neuen Pumpwerks genutzt werden. Die alten Pumpen waren unterirdisch angebracht. Die neuen Pumpen erhalten ein Pumpenhaus. Dieses wird – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – auch ein begrüntes Dach erhalten.

Probebetrieb startet im September

Jetzt swa startet der Probebetrieb des neuen Pumpwerks. Die Baufirma weist zunächst das swa Personal ein, dann werden verschiedene Szenarien vom Normalbetrieb bis zum Feuerlöschfall durchgespielt. Anschließend wird getestet, ob die Steuerung der Pumpen funktioniert. Das Pumpwerk wird gespült und desinfiziert, danach entnehmen die swa Wasserproben, und erst wenn diese einwandfrei sind, geht es ans Netz und versorgt die Bergheimer mit reinem Trinkwasser. In Betrieb genommen wird das neue Pumpwerk voraussichtlich Ende September. Die alten Pumpen werden dann außer Betrieb genommen und der Schacht wird verfüllt.