Stadtwerke Augsburg erinnern verschärft an Maskenpflicht

Die Stadtwerke Augsburg (swa) weisen nach dem Anstieg der Corona-Infektionen in Augsburg noch einmal verstärkt auf die weiterhin geltende Maskenpflicht in den Bussen und Straßenbahnen sowie an den Haltestellen hin. Im gesamten Stadtgebiet werden deshalb ab Mitte Oktober an zahlreichen Haltestellen weitere Hinweisschilder angebracht, die die Fahrgäste an das Tragen der Maske erinnern sollen.

Ergänzend werde weiterhin über die digitalen Fahrgastanzeigen an den Haltestellen durchgängig auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht und auch der swa Roboter swa*lly weise die Fahrgäste regelmäßig seit Beginn des Corona-Ausbruchs auf charmante Art und Weise am Königsplatz auf die Maske hin. In den Fahrzeugen werden die Fahrgäste zudem mit Lautsprecherdurchsagen an das Tragen der Maske erinnert.

Nach Expertenmeinung sei das Infektionsrisiko in Öffentlichen Verkehrsmitteln gering. Entscheidend dafür ist die Maskenpflicht. So berichtet das Robert Koch Institut, dass es in Bus und Bahn kaum Ansteckungen gebe. Bundesweit haben sich von den 55.000 Ansteckungen mit Corona, die einem konkreten Ansteckungsort zugeordnet werden können, nur 66 in Bussen, keine in Bahnen ereignet. „Die Maskenpflicht ist deshalb wichtig, weil an Haltestellen, in Bahnen und Bussen ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann“, betont swa Pressesprecher Jürgen Fergg. Um die Fahrzeuge gut zu belüften werden zusätzlich zu den Lüftungsanlagen an den Haltestellen von den Fahrern alle Türen geöffnet.

Ergänzend zum ausdrücklichen Hinweis auf die gesetzlich geltende Maskenpflicht an Haltestellen, in Bussen und Straßenbahnen, empfehlen die swa Fahrgästen außerdem, sich an den Haltestellen auf den gesamten Wartebereich und im Fahrzeug bestmöglich zu verteilen. Die Maskenpflicht werde von den swa kontrolliert, auch von Personal in Zivilkleidung. „Die Zahl der Verstöße in Fahrzeugen ist minimal“, erklärt Fergg. Uneinsichtige oder gar renitente Fahrgäste seien kaum anzutreffen.