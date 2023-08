Stadtsparkasse Augsburg sammelt Spenden für regionale Hilfsorganisationen

Gewinner des Tages

Spendenübergabe Retterwoche. Foto: Stadtsparkasse Augsburg

Die Stadtsparkasse Augsburg sammelte über ihre neue Crowdfunding-Plattform „mehrgeben.de“ für fünf regionale Hilfsorganisationen 10.000 Euro. Außerdem verfünffachte sie in der Retterwoche vom 15. Bis 23. Juli die Summe, sodass fast 50.000 Euro an die Einrichtungen gespendet werden konnte.

Regionale Crowdfunding-Plattform

Die Plattform wurde zum 200-jährigen Bestehen der Stadtsparkasse gegründet. Über sie können gemeinnützige Organisationen ihre Projekte durch Crowdfunding finanzieren. Auf der Plattform werden ausschließlich regionale Projekte veröffentlich und 100 Prozent der Spenden kommen direkt bei den Organisationen an. Die Stadtsparkasse übernimmt alle anfallenden Betriebskosten und gibt häufig ebenfalls Geld dazu. "Wir sind uns unserer Verantwortung für die Region bewusst. Deshalb unterstützen wir gerne die ehrenamtlichen Rettungseinheiten bei ihrer wichtigen Arbeit", erklärt Sandra Peetz-Rauch, Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber, die Verwaltungsratsvorsitzende der Stadtsparkasse ist, betonte die Wichtigkeit der Hilfsorganisationen: „Sie sind bei einem Alarm in wenigen Minuten an der Einsatzstelle – und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Davor habe ich höchsten Respekt!“.

Diese Hilfsorganisationen durften sich über Spenden freuen

Das Technische Hilfswerk Augsburg erhielt für ein neues Wechselladerfahrzeug 20.000 Euro

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft kann mit 17.500 Euro den Schwimmunterricht an Schulen verstärken

Die Feuerwehr Pfersee erhielt 5.000 Euro für eine zusätzliche Wärmebildkamera

Die Wasserwacht Aichach-Friedberg baut mit 2.500 Euro Tablets in ihre Wasserrettungsfahrzeuge ein

Die Jugendfeuerwehr Augsburg stattet mit 1.600 Euro alle jugendlichen Helfer mit einheitlichen T-Shirts aus

Wolfgang Meßmer vom Technischen Hilfswerk und Michael Böving von der Feuerwehr Pfersee freuen sich über die Spenden: "Wir freuen uns, unsere Projekte durch die Stadtsparkasse Augsburg umsetzen zu können. Zwar werden wir von der Stadt, bzw. vom Bund, gut ausgestattet, doch für zusätzliche Ausrüstung ist oft kein Geld da.“.

Weitere Aktion im August

Diesen Monat legt die Stadtsparkasse Augsburg ihren Fokus auf Projekte der Bereiche Umwelt und Tiere. Dadurch sollen lokale Umweltschutzprojekte und Tierhilfsorganisationen gefördert werden, die sich für die Erhaltung natürlicher Ressourcen und das Wohlbefinden von Tieren einsetzt. Daher verfünffacht die Stadtsparkasse vom 11. Bis 18. August alle Privatspenden.