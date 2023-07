Das ist die neue Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg

Personalie

Die neue Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg, Sandra Peetz-Rauch. Foto: SSKA

Sandra Peetz-Rauch übernimmt Staffelstab von Rolf Settelmeier Mit ihr steht nach über 200 Jahren erstmals eine Frau an der Spitze der Stadtsparkasse Augsburg. Settelmeier scheidet auf eigenen Wunsch – im Alter von 64 Jahren und nach 15 Jahren als Vorstandsvorsitzender – aus dem aktiven Dienst aus.

Diese Pläne verfolgt Sandra Peetz-Rauch

Die gebürtige Bremerhavenerin hat sich viel vorgenommen: In Ihrer Antrittsrede betonte sie, dass die Stadtsparkasse Augsburg als wichtiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Partner in der Region verwurzelt ist. Sie versprach, dass die Kundschaft sich auch in Zukunft auf ein innovatives und leistungsfähiges Kreditinstitut nah am Menschen verlassen kann. „Ich freue mich sehr darauf, die Region sowie die Städte Augsburg und Friedberg zu entdecken und die Menschen kennenzulernen. Meine Erfahrung und mein Know-how werde ich nutzen, um die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Sparkasse mitzugestalten. Dabei sehe ich Herausforderungen als Chance an“, sagt Peetz-Rauch.

Sandra Peetz-Rauch ist „Gewächs der Sparkasse“

Als Gewächs der Sparkassen-Finanzgruppe ist die Bankerin gut vernetzt. Nach der Ausbildung zur Sparkassenkauffrau bei der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln folgte die Weiterbildung zur Sparkassenbetriebswirtin an der Akademie für Finanzwirtschaft & Informationstechnologie in Hannover, welche sie 2001 an der Deutschen Sparkassenakademie in Bonn mit Diplom abschloss. 2010 graduierte sie an der Wirtschaftsuniversität Wien zum Master of Business Administration. In ihrer Heimatsparkasse stieg Sandra Peetz-Rauch unterdessen von der Sachbearbeiterin im Kreditbereich bis zur Abteilungsdirektorin der Marktfolge aktiv auf. Seit 2014 war sie Vorstandsmitglied der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau und verantwortete die Marktfolge aktiv, die Kreditabteilung, das Beauftragtenwesen und die Zentralen Dienste.

Diese Aufgaben übernimmt Sandra Peetz-Rauch in der Stadtsparkasse Augsburg

In der Stadtsparkasse Augsburg ist Sandra Peetz-Rauch als Vorstandsvorsitzende für die Bereiche Finanzen & Controlling inklusive Gesamtbanksteuerung, Revision, Organisation, Nachhaltigkeit und Zukunftsstrategie, Personal, Recht, Unternehmenskommunikation und Vorstandsstab zuständig.