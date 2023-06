Personalie

Rolf Settelmeier verlässt die Stadtsparkasse Augsburg. Foto: SSKA

Ein Pfälzer in Augsburg: Am 01. Juli 2008 übernahm Rolf Settelmeier die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse Augsburg. Er kam von der Sparkasse Vorderpfalz Ludwigshafen-Schifferstadt, wo er ebenfalls Vorstandsvorsitzender war, und folgte in Augsburg auf den zwischenzeitlich verstorbenen Werner Lauterbach. Jetzt geht Settelmeier in den Ruhestand.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das ist Rolf Settelmeiers Karriere

1958 in Landau in der Pfalz geboren, war Rolf Settelmeier nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bis 2001 bei der Deutschen Bank in verschiedenen Managementfunktionen tätig, bis er 2001 zum Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse Ludwigshafen am Rhein bestellt wurde. Nach einer Fusion stand er dann von 2004 bis Mitte 2008 der Sparkasse Vorderpfalz Ludwigshafen-Schifferstadt vor, bevor er Chef der siebtgrößten Sparkasse in Bayern wurde.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ein Karrierestart mit Turbulenzen

Seinen Start in Augsburg begleiteten die Turbulenzen der weltweiten Finanzmarktkrise. Der folgenschwere Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers hatte gravierende Auswirkungen auch für den deutschen Finanzmarkt. Es folgten staatliche Eingriffe zur Rettung des Bankensystems, darunter auch strengere Anforderungen an die Liquidität und das Eigenkapital von Kreditinstituten sowie Erhöhungen der Regulatorik der Bankenaufsicht. Settelmeiers Strategie sorgte dafür, dass die SSK trotz dieser unruhigen Zeiten wirtschaftlich unverändert gut dastand.

In den Null- und Negativzinsjahren gingen branchenweit die Erträge zurück, aber es gelang der Sparkasse, dies zu kompensieren beziehungsweise mit Hilfe von notwendigen Sparmaßnahmen auf Kurs zu bleiben. So konnten verlässlich solide Ergebnisse erzielt werden, die Bilanzsumme wuchs.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Fokuspunkt Nachhaltigkeit

Unter seiner Ägide hat sich die SSKA vorgenommen, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Das sind fünf Jahre schneller als es die „Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen“ vorsieht, die die SSKA mitunterzeichnet hat. Das Thema „Nachhaltigkeit“ wurde unter Settelmeier integraler Teil der Geschäftsstrategie, verknüpft mit klaren ökologischen Zielen. Die Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom, Umbauten und Sanierungen, die mit Blick auf optimale Energieeffizienz angegangen werden, dazu die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Parkhauses in der Halderstraße oder auch der klimaresiliente „Sparkassen-Wald“ sind nur einige Beispiele für ein klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften.

So resümiert Rolf Settelmeier seine SSKA-Zeit

„Ich habe deshalb immer Wert auf eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserer Kundschaft, den Mitarbeitenden und unseren kommunalen Trägern Augsburg und Friedberg gelegt. Unsere Sparkasse fit für die Zukunft zu machen, die Digitalisierung voranzutreiben und die nachhaltige Geschäftsidee, die dem Sparkassengedanken zugrunde liegt, in allen Bereichen auszubauen, darauf lag der Fokus gerade in den vergangenen Jahren“, erläutert das scheidende Vorstandsmitglied. Zahlreiche weitere Funktionen, wie beispielsweise im Vorstand des Sparkassen-Bezirksverbands Schwaben, der IHK-Regional- und Vollversammlungen oder beim Bayerischen Roten Kreuz stehen für sein Engagement und seinen Einsatz für die Region. „Mit seiner Kompetenz, seinem Engagement und seiner Persönlichkeit hat er maßgeblich zum Erfolg der Stadtsparkasse Augsburg in den vergangenen Jahren beigetragen. Seine klare Vision und sein Einsatz für die Förderung der lokalen Wirtschaft haben mit dazu beigetragen, dass die Sparkasse den Motor der regionalen Entwicklung am Laufen hielt“, äußert sich die Verwaltungsratsvorsitzende Eva Weber.

Rolf Settelmeier nimmt Abschied

„Rückblickend freue ich mich darüber, was wir gemeinsam erreicht haben, nämlich eine durchgehend positive Entwicklung der Stadtsparkasse Augsburg in den vergangenen 15 Jahren. Dafür bedanke ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Vorstandskollegen und Verwaltungsräten und natürlich bei unserer Kundschaft. Ich übergebe ein Haus, das auf einem soliden Fundament mit sehr guter Kapitalausstattung eine starke Marktposition erreicht hat. Die Stadtsparkasse Augsburg ist bestens aufgestellt für die Anforderungen der Zukunft. Meiner Nachfolgerin, Sandra Peetz-Rauch, wünsche ich an dieser Stelle natürlich alles Gute und einen guten Einstieg in die vor ihr liegende Aufgabe“, sagt Rolf Settelmeier.

Am 1. Juli 2023 übergibt Rolf Settelmeier die Verantwortung für die Sparkasse an Sandra Peetz-Rauch.