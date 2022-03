Haus der Stifter feiert Jubiläum mit dieser Spende für Augsburg

Aus Anlass ihres 10-jährigen Bestehens hat die Haus der Stifter Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse den Augsburger Bürgern der Stadt eine Platane gespendet. Denn nördlich des Manzu-Brunnens musste eine Linde wegen Bruchgefahr entfernt werden. Die Platane, als Ersatz für die Linde, soll nicht nur einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten, sondern auch sinnbildlich für Nachhaltigkeit und das Wirken der Stiftergemeinschaft stehen.

Diese Zielsetzung hat das Haus der Stifter Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Viele Menschen nutzen bereits diese Plattform für Kundenstiftungen und unterstützen unterschiedliche gemeinnützige Projekte in der Region und darüber hinaus. Die Stiftergemeinschaft wächst seit zehn Jahren kontinuierlich und möchte mit ihren regelmäßigen Ausschüttungen dauerhaft Gutes bewirken. Genau das soll auch der kleine Baum symbolisieren, der im Beisein von unter anderem Anette Vedder, Leiterin Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen der Stadt Augsburg, und Cornelia Kollmer, Kuratoriumsvorsitzende Haus der Stifter, am Königsplatz gepflanzt wurde.

Augsburg soll grüner werden Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die neue Platane ist gleichzeitig der Startschuss für ein Projekt des Referates für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Gesundheit zur Begrünung der nördlichen Innenstadt. In den nächsten Jahren sollen an verschiedenen Standorten wieder mehr Bäume gepflanzt werden und wachsen. Damit das gelingt, ist auch bürgerschaftliches Engagement gefragt. Ab sofort könne jeder mit seiner Spende 'Grün für die Zukunft' unterstützen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtsparkasse.