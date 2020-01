Sonntag & Partner unterstützt Projekt „Kette und Kurbel“

Die Kanzlei Sonntag & Partner hat einen Standort in der Augsburger Innenstadt. Dort befindet sich auch eine Tiefgarage für die Mitarbeiter. Diese musste jedoch Mitte Mai des vergangenen Jahres saniert werden. Die logische Konsequenz: Weniger Parkplätze vor Ort. Deswegen startete die Kanzlei eine Aktion, welche nicht nur der eigenen Gesundheit, sondern auch dem guten Zweck dienlich sein sollte, um das Parkplatz-Problem zu minimieren. Hierbei wurden die Mitarbeiter von Sonntag & Partner dazu angeregt mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. Für jeden geradelten Kilometer wurde dann ein bestimmter Geldbetrag gespendet. Mitgemacht werden konnte dabei auch an den anderen Standorten der Kanzlei in Nürnberg, Ulm, München und Frankfurt am Main.

Projekt „Kette und Kurbel“ erhält Spenden

Nun ist die Aktion beendet und die gesammelten Spenden, insgesamt 2.000 Euro, wurden an das Projekt „Kette und Kurbel“ in Augsburg übergeben. Hintergrund dessen ist es, eine Organisation zu unterstützen, die sich selbst als „beschützender Arbeitgeber“ bezeichnet und sozial schwächeren Menschen eine berufliche Perspektive geben möchte. Dazu wurde schon 2009 die Fahrradwerkstatt ins Leben gerufen, die zwischenzeitlich jedoch nicht nur Mechaniker, sondern auch einen Koch beschäftigt und Auszubildende anstellt.

Die Spende von Sonntag & Partner soll jetzt dabei helfen, einige geplante neue Projekte von „Kette und Kurbel umzusetzen. Angedacht sind hier beispielsweise die Anschaffung eines Lastenfahrrads, welches der hiesigen Bevölkerung zu Transportfahrten angeboten werden soll. Aber auch Ausbildungspatenschaften strebt Kette und Kurbel an.

Über Sonntag & Partner

Sonntag & Partner ist eine Wirtschaftskanzlei mit Büros in Augsburg, Frankfurt, Ulm, München und Nürnberg. Den Fokus legt die Kanzlei deutschlandweit und international auf Steuerberatung, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung