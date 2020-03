Soforthilfe für Augsburger Einzelhandel und Gastro

Den Einzelhandel und die Gastronomiebetribe zu unterstützen, stehe derzeit im Fokus der Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg. Das betonte Wirtschaftsreferentin Eva Weber am Montag in einer Pressekonferenz. Zusammen mit Augsburg Marketing hat die Stadt ein Konzept erarbeitet, das die Geschäfts-Inhaber in dieser schweren Zeit unterstützen soll. Einzelhändler und Gastronomiebetriebe können sich bei der Mail-Adresse online(at)augsburg-marketing.de melden, um sich auf der Plattform von Augsburg Marketing listen zu lassen.

Augsburger sollen Läden vor Ort unterstützen

So können die Augsburger Verbraucher sehen, welche regionalen Einzelhändler nach wie vor online oder per Telefon Bestellungen entgegennehmen. „Das ist eine gute Möglichkeit für den Handel, sich zu präsentieren“, betont Weber. Sie appelliert dabei auch an die Bürger, auf augsburgcity.de durch das Angebot zu klicken und die Läden vor Ort durch Bestellungen zu unterstützen.

„Auch in Augsburg gibt es viele Einzelhändler die Ihre Unterstützung brauchen“, äußert sich Weber. Das gleiche gelte für die Gastronomiebetriebe, die auf Take-Away umgestellt haben. „Auch hier gilt: Rufen Sie doch einfach mal bei Ihrem Lieblingsrestaurant an, ob Sie Ihr Mittagessen oder Ihren Sonntagsbraten nicht auch dort bestellen können“, so Weber.

Rette deinen Lieblingsladen

Eine weitere Plattform, die Einzelhändler und Gastro-Betriebe unterstützt, ist rette-deinen-lieblingsladen. Diese ermöglicht es Unternehmern aus dem Einzelhandel oder der Gastro Gutscheine zu verkaufen. So kann der Inhaber Umsatz machen, obwohl der Laden wegen Corona-Krise geschlossen hat. Das Ziel ist es, den Unternehmen schnell und unbürokratisch bei Liquiditäts-Schwierigkeiten zu helfen. Hier geht es zur Laden-Anmeldung.

So funktioniert es: