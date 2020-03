So möchte der Freistaat die Wirtschaft vor Corona schützen

Der Freistaat und die bayerische Kreditwirtschaft haben ein Bündnis zur Begrenzung der negativen Auswirkungen des Coronavirus in Bayern vereinbart. Die gemeinsame Erklärung unterzeichneten am vergangenen Donnerstag Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Dr. Michael Diederich (Präsident des Bayerischen Bankenverbands), Dr. Jürgen Gros (Präsident Genossenschaftsverband Bayern), Roland Schmautz (Vizepräsident Sparkassenverband Bayern) und Dr. Otto Beierl (Vorstandsvorsitzender LfA Förderbank Bayern).

Wirtschaft soll nicht in Liquiditäts-Schwierigkeiten kommen

Vereinbart wurde, dass der Freistaat Bayern und die Kreditwirtschaft alle bankmäßigen Mittel nutzen, damit wirtschaftlich gesunde Unternehmen in Bayern durch die gegenwärtige Coronakrise nicht in ernsthafte Liquiditätsschwierigkeiten geraten. „Wir nehmen unsere gemeinsame Verantwortung für Bayerns Unternehmen ernst. In dem Bündnis sollen alle Anstrengungen zur Begrenzung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus in Bayern unternommen werden", erklärte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Die vereinbarten Maßnahmen