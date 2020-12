So ist der erste digitale Augsburger Christkindlesmarkt geplant

Eine kleine Gruppe an Augsburgern, die ihren Christkindlesmarkt 2020 noch nicht ganz aufgeben wollen, bringt den Christkindlesmarkt zu allen Augsburger Bürgern nach Hause. Am Samstag, den 12.12.2020, veranstaltet der neu gegründete Verein „Wo, wenn nicht hier? Verein zur Unterstützung Augsburger Locals“ den ersten rein digitalen Augsburger Christkindlesmarkt.

Über eine Meeting-Software können alle Interessierten am 12.12.2020 ab 19.00 Uhr dabei sein. Den ganzen Abend lang können sich Freunde untereinander verabreden und sich „vor dem Rathaus“ oder an einem der bekannten Christkindlesmarkt-Stände wie beispielsweise der „Sternenschänke“, der „Weihnachtsinsel“ oder an der „Pyramide“ treffen. Alle Teilnehmenden können selbstständig die Veranstaltungsräume wechseln und somit mit anderen Teilnehmer in Kontakt kommen. So wie man eben auch auf dem Christkindlesmarkt viele unterschiedliche Augsburger zufällig trifft.

Live-Konzerte auf der Christkindlesmarkt-Bühne

„Für uns steht vor allem die Geselligkeit im Vordergrund. Ohne den Christkindlesmarkt und mitten im Teil-Lockdown leiden vor allem die sozialen Kontakte. Wir wollen allen Augsburgerinnen und Augsburgern die Möglichkeit geben, zumindest für einen Abend lang Freunde und Bekannte zu treffen und sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen“, betont Alessa Plass, eine der Mitinitiatoren der Veranstaltung. „Mit Matze Semmler und Stacia konnten wir zwei Augsburger Musiker gewinnen. Deren Konzerte streamen wir live auf die Christkindlesmarkt-Bühne, sodass alle zuhören können und der kulturelle Aspekt nicht zu kurz kommt.“

Eine weitere Besonderheit stellt der Glühwein-Lieferservice dar. Insgesamt 100 Pakete mit Glühwein, Kinderpunsch und gebrannten Mandeln von lokalen Herstellern können noch bis zum 10.12.2020 bestellt werden. Die Pakete werden von den Veranstalterm in den Tagen vor dem Event persönlich ausgeliefert. Der Erlös des Glühwein-Lieferservices kommt dem Förderverein Wärmestube SKM-Augsburg e.V. sowie den Freunden des Augsburger Puppenspiels e.V. zu Gute.

Unterstützung lokaler Initiativen

„Wir wollten mit dieser Auswahl bewusst die kulturelle und soziale Komponente unserer Aktion unterstreichen und lokale Initiativen unterstützen. Und außerdem: Glühweintrinken für einen guten Zweck – das hat schon was“, so Bettina Schabert vom Verein Wo, wenn nicht hier? Verein zur Unterstützung Augsburger Locals. „Damit wollen wir zum einen ein wenig Weihnachtsstimmung zu euch nach Hause bringen und zum anderen diejenigen unterstützen, für die diese Situation schwierig ist."