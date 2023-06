So hat die VR Bank Augsburg-Ostallgäu das Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen

Bilanz

Dr. Hermann Starnecker, Vorstandssprecher der VR Bank Augsburg-Ostallgäu. Foto: VR Bank Augsburg-Ostallgäu

Im Rahmen der Vorstellung der Bilanzzahlen blickt die VR Bank Augsburg-Ostallgäu auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, eine Inflation auf Rekordhöhe und starke Zinsanpassungen haben in den vergangenen Monaten Wirtschaft sowie Gesellschaft geprägt. Dies habe auch weitreichende Auswirkungen auf das Bankgeschäft. Trotz des schwierigen Umfelds präsentiert die Genossenschaftsbank nun solide Zahlen. Damit schreibt sie die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fort. „Unser Geschäftsmodell bewährt sich auch unter schwierigen Rahmenbedingungen“, sagte ihr Vorstandssprecher Dr. Hermann Starnecker.

Bauvorhaben werden zunehmend auf Eis gelegt

Die Bilanzsumme der VR Bank ist gegenüber dem Vorjahr um über 7 Prozent gewachsen und beträgt nun 4,25 Milliarden Euro. Einen erneut deutlichen Anstieg gab es bei den Kundenkrediten. Diese sind um 9,6 Prozent auf über 2,8 Milliarden Euro gewachsen. Treiber für diesen Zuwachs sei erneut das Wohnbaukreditgeschäft. Allerdings habe sich im Jahresverlauf ein deutlicher Rückgang beobachten lassen. Viele sollen ihr Vorhaben verschoben oder abgesagt haben, aufgrund der hohen Zinsen und Baupreise. Als unauffällig und gut beherrschbar schätze die Bank die Kreditrisiken für das vergangene Geschäftsjahr ein.

VR Bank nennt Anpassungsfähigkeit als Erfolgsrezept

Die Kundeneinlagen konnten um 6,3 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro gesteigert werden. Auf die Zinswende habe die Bank schnell reagiert. Das Verwahrentgelt wurde im Sommer 2022 abgeschafft und im gleichen Zug eine Reihe von verzinslichen Anlageprodukten neu- beziehungsweise wiedereingeführt. 2022 betreute die Bank ein Kundenvolumen in Höhe von 8,7 Milliarden Euro – ein Plus von 2,6 Prozent. „Wir wachsen seit vielen Jahren kontinuierlich im Kundengeschäft. Unser solides Produktportfolio können wir schnell an veränderte Rahmenbedingungen und die Bedarfe unserer Kundinnen und Kunden anpassen. Dies ist ein klarer Vertrauensbeweis in unsere Produkte und Leistungen“, betonte Christoph Huber, stellvertretender Vorstandssprecher der VR Bank.

Wie ist New Work im Bankgeschäft möglich?

Zum Jahresbeginn waren insgesamt 503 Mitarbeitende bei der VR Bank beschäftigt, davon befinden sich 25 in der Ausbildung oder durchlaufen ein duales Studium. Die Investitionen in Aus- und Weiterbildung belaufen sich für das Jahr 2022 auf 406.000 Euro. Vor dem Hintergrund des wachsenden Fachkräftemangels beschäftige sich das Unternehmen verstärkt mit der Aufgabe, qualifiziertes Personal zu finden und zu binden. Die Bank setze dabei unter anderem auf den Ausbau von Mitarbeitervorteilen wie mobiles Arbeiten oder dem Bike-Leasing. Neu eingeführt wurde ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit zahlreichen Angeboten zur Gesundheitsförderung. Unter dem Stichwort „New Work“ beschäftigten sich die Bankangestellten aktuell mit der Frage, wie die Zusammenarbeit zukünftig aussehen kann.

Engagement für die Menschen in der Region

Die VR Bank fördert eine Vielzahl von sozialen, kulturellen und sportlichen Initiativen in der Region. Im vergangenen Jahr durften sich mehr als 300 Vereine und Initiativen über Spenden in einer Gesamthöhe von fast 320.000 Euro freuen. Zusätzlich seien auf der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ inzwischen rund 10.000 Menschen zu zählen, die mit kleinen finanziellen Beiträgen dabei helfen, lokale Projekte zu verwirklichen. Die Spendenuhr auf der Crowdfunding-Plattform der VR Bank zeigt mittlerweile einen Betrag von über 440.000 Euro an.