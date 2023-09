Ausbildungsbeginn

12 Berufseinsteiger starten Ausbildung bei VR Bank Augsburg-Ostallgäu. Foto: VR Bank Augsburg-Ostallgäu

Unter den Berufsstarter befinden sich zehn Auszubildende, die den Beruf des Bankkaufmanns und der Bankkauffrau erlernen werden, ein Auszubildender im Bereich IT-Fachinformatik sowie eine duale Studentin. Die Auszubildenden im Bereich Bankkaufmann/Bankkauffrau werden während ihrer Ausbildungszeit laut VR Bank alle Facetten des Bankgeschäfts kennenlernen.

Der angehende Fachinformatiker wird in den kommenden Jahren das technische Rückgrat der Bank weiter stärken und innovative IT-Lösungen entwickeln. Die duale Studentin wird Theorie und Praxis verknüpfen und Einblicke in verschiedene Unternehmensbereiche gewinnen. Neben der Vermittlung von fundierten Fachkenntnissen stehen aber auch Werte wie Teamarbeit, Kundenorientierung und Innovation auf dem Ausbildungsplan.

Individuelle Stärken fördern

Helmuth Geppert, Mitglied des Vorstandes der VR Bank, ließ es sich nicht nehmen, die „Neuen“ persönlich zu begrüßen. „Wir sind begeistert, in diesem Jahr 12 motivierte und ehrgeizige junge Menschen in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir richten unsere Ausbildung danach aus, die individuellen Stärken jedes Einzelnen zu fördern und ihnen eine solide Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn zu bieten“, erklärte Geppert.

Geschenktes Tablet für digitale Lernerfahrung

Für großes Staunen sorgte ein Präsent bereits am ersten Arbeitstag. Jeder der Zwölf erhielt ein nagelneues Tablet als Geschenk überreicht. Die Nutzung der digitalen Kanäle nimmt inzwischen einen festen Platz im Bankalltag ein, weshalb die VR Bank ihren Auszubildenden eine zeitgemäße und digitale Lernerfahrung bieten möchte. Thomas Zuber, stellvertretender Personalleiter der VR Bank erklärt dazu: „Die Bankausbildung ist heutzutage viel mehr als nur der klassische Umgang mit Geld. Sie ist vielseitig, modern und gleichzeitig sehr persönlich“.

So sehen die Einführungstage bei der VR Bank aus

Zum Start stehen für die angehenden Finanzfachleute gemeinsame Einführungstage mit dem Ziel des gegenseitigen Kennenlernens auf dem Programm. Ebenso ein Rundgang durch die Abteilungen in den Niederlassungen in Augsburg, Kaufbeuren und Marktoberdorf. Anschließend werden die Azubis dann wohnortnah in den einzelnen Geschäftsstellen eingesetzt. Zunächst erlangen die Azubis einen Einblick in die Servicetätigkeiten der Bank und werden dann Schritt für Schritt an die Kundenberatung herangeführt. Um Zusammenhänge verstehen zu lernen, sind aber auch interne Abteilungen wie IT oder Controlling Stationen in der Bankausbildung.