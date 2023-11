So feiert Züblin seinen 125. Geburtstag in Augsburg

Jubiläum

Die Gäste der Jubiläumsfeier von Züblin folgen einem Grußwort. Foto: Züblin

125 Jahre – so lange wirtschaftet Züblin bereits am Markt. Grund genug für die Aktiengesellschaft ihr Jubiläum an den deutschen Standorten zu feiern. Das erwartete die Gäste in Augsburg.

Die Ed. Züblin AG feiert in ganz Deutschland ihr 125-jähriges Jubiläum. So auch in Deutschland. Eine der Festakte fand in Augsburg statt. Zur Einstimmung auf die große Jubiläumsfeier wartete Züblin in Augsburg mit einem festlich dekorierten Saal und einem Aperitif für die Gäste auf. Musikalisch begleitet wurde dies von Saxophonistin „JessicaSax“.

Jubiläum bei Ed. Züblin AG in Augsburg Die Gäste der Jubiläumsfeier von Züblin folgen einem Grußwort. Foto: Züblin Previous Next Zahlreiche Gäste waren bei der Jubiläumsfeier der Ed. Züblin AG in Augsburg zu Gast. Neben einem bunten Rahmenprogramm genossen sie anregende Gespräche und spannende Vorträge.

Begrüßt wurden die geladenen Gäste dann von Züblin Bereichsleiter Augsburg Markus Kalkowski. Weitere Grußworte aus dem Team von Züblin überbrachten Michael Stiegeler, technischer Direktionsleiter der Direktion in Ulm, sowie Vorstandsmitglied Stephan von der Heyde. Dieser erläuterte den Gästen auch die traditionsreiche Unternehmensgeschichte von Züblin. Das Unternehmen habe im Handelsgericht eine kurze dreistellige Nummer – damit unterstrich er nochmal, wie lange das Unternehmen bereits am Markt ist.

Für viele Gäste das Highlight war jedoch der Impulsvortrag von Simon Schnetzer. Der Kemptener Jugendforscher brachte dem Publikum Einblicke in den Umgang mit der Generation Z nahe. Er riet, zu versuchen der eigenen Zeit voraus zu sein und stets innovative Ideen mit ins Unternehmen zu bringen.

So feiern die anderen Züblin Standorte

Auch an den anderen Standorten von Züblin wurde in diesem Jahr das Jubiläum des Konzerns gefeiert. Gut 1.300 Gäste wurden in Hamburg begrüßt und feierten bis in die Morgenstunden. Auf dem Züblin Campus in Stuttgart wurde im September eine Art „Jubiläums-Festival“ organisiert. Rund 600 Gäste begrüßte Züblin an seinem Standort in Niederlahnstein in Rheinland-Pfalz. Unter dem Thema Klimaschutz stand die Jubiläumsfeier in Ulm, bei der das Unternehmen ebenfalls viele Gäste und Geschäftspartner begrüßte. Gut 500 Züblin-Mitarbeiter feierten in Karlsruhe den Geburtstag ihres Arbeitgebers und tauchten dabei tief in die Unternehmensgeschichte ein. Fast 2.000 Gäste waren unterdessen bei der großen Jubiläumsfeier in Köln mit dabei.

Züblin: 125 Jahre Bau-Erfahrung

Als Generalvertreter für Süddeutschland für den Stahlbetonbaupionier François Hennebique gründet der Schweizer Eduard Züblin die Ingenieurfirma Ed. Züblin. Er vertreibt nicht nur Hennebiques Lizenzen, sondern wird mit Pionierleistungen im Stahlbetonbau selbst als Bauunternehmer aktiv. Bald schon betreibt er Niederlassungen in Basel (1908), Mailand (1910), Stuttgart (1911), Zürich (1912) und Riga (1914). 1901 baut Ed. Züblin im elsässischen Brumath seine erste Brücke in Stahlbetonweise – auf einer im Vorjahr erstmals mit patentierten Stahlbeton-Rammpfählen selbst errichteten Gründung. Wegweisende Innovationen, zum Beispiel Widerlager aus Eisenbetonspundbohlen, fließen auch in die zahlreichen Brückenprojekte der Folgejahre ein. Mit einer Bogenspannweite von 100 Metern stellt Züblin zwischen 1912 und 1914 beim Langwieser Viadukt auf der Bahnstrecke Arosa–Chur nicht nur einen Weltrekord auf, er setzt auch mit der filigranen Konstruktion seiner Baukunst ein bis heute existierendes und bewundertes Denkmal.

Zwischen 1933 und 1945 setzen deutsche Bauunternehmen, so auch Züblin, ihre Geschäftstätigkeit fort und übernehmen Aufträge der Industrie und des nationalsozialistischen Regimes – beispielsweise zum Autobahnbau. Vor und nach Kriegsbeginn werden die Unternehmen zudem von der Organisation Todt zum Bau militärischer Anlagen herangezogen – u.a. für den West- und Atlantikwall oder zur Errichtung von Straßen und Startbahnen. Die Organisation Todt setzt auf den Baustellen Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter ein und macht sich schwerer Kriegsverbrechen schuldig. Nach dem Zweiten Weltkrieges ist die Firmenzentrale in Stuttgart ebenso zerstört wie die meisten Baumaschinen. Auch der allgemeine Arbeitskräftemangel am Bau macht dem Unternehmen zu schaffen. Dennoch gelingt ein zaghafter Neustart. 1953 errichtet Züblin am Rande der Stuttgarter Innenstadt sein neues Verwaltungsgebäude. Zu ihm gehört kurioserweise ein Weinberg, der bis heute für Züblin bewirtschaftet wird.

Im noch ganz jungen Computerzeitalter ist Züblin von Anfang an vorne mit dabei. 1961 setzt man die „elektronische Rechenmaschine“ bei komplizierten Berechnungen erstmals erfolgreich für einen Brückenbau ein und gründet zusammen mit dem Stahlbeton-Pionier Fritz Leonhardt in Stuttgart das „Recheninstitut im Bauwesen (RIB)“, das seine Möglichkeiten dem gesamten deutschen Bauwesen anbietet.

1988 dann ein weiterer Meilenstein: Die mehrheitlich der Augsburger Unternehmerfamilie Walter gehörende Thosti Bau AG übernimmt 51 Prozent der Züblin-Aktien. Ab 1990 unter Walter Bau AG firmierend und an der Börse notiert, erwirbt das Unternehmen Anteile an weiteren Bauunternehmen, die wie die Züblin-Aktien nun der Walter-Industrie-Beteiligungs GmbH gehören, aber weiterhin eigenständig unter ihren etablierten Namen am Markt auftreten.

Am denkbar geeignetsten Ort feiert Züblin 1998 das 100-jährige Bestehen: In der Halle des Stuttgarter Züblin-Hauses geht ein großes Festprogramm für Mitarbeiter, Kunden, Partner und mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Kultur über die Bühne. Im Jubiläumsjahr erscheint die reich bebilderte und mehr als 300 Seiten starke Chronik „Züblin 100 Jahre Bautechnik 1898–1998“.

Nach dem Erwerb der Aktienmehrheit an Züblin 2005 übernimmt die Strabag SE 2016 auch alle übrigen Anteile. Der Name Züblin und die Eigenständigkeit als Tochtergesellschaft bleiben – deutlich sichtbar wird die Verbundenheit mit der Strabag aber ein Jahr später mit der Anpassung des Corporate Designs: Das legendäre Züblin-Gelb ist Geschichte, in Anlehnung an das Strabag-CI werden das Züblin-Logo und das Erscheinungsbild nun Rot und Schwarz.