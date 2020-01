SGL Carbon fertigt Landegestelle für Flugtaxis

Die SGL Carbon startet Anfang dieses Jahres die Serienproduktion von Landegestellen aus geflochtenem Carbonfaser-Material. Eingesetzt werden sollen diese Gestelle in den kommenden zwei Jahren weltweit in rund 500 Flugtaxis. Angetrieben werden die Flugtaxis von mehreren Elektromotoren. Um die Reichweite der Taxis zu optimieren, zählt jedes Gramm Gewicht. Das etwa zwei Meter lange und 1,5 Meter breite, ultraleichte Landegestell wiegt weniger als drei Kilogramm. Es ist damit rund 15 Prozent leichter als ein vergleichbares Bauteil aus Aluminium. Dadurch soll sich die mögliche Flugzeit des Flugtaxis verlängern. Dies sei ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für den Flugtaxi-Betreiber, erklärte SGL in einer Mitteilung.

Andreas Erber: Wir gestalten einen neuen Anwendungsbereich

„Mit dem Landegestell gestalten wir erstmals auch den zukunftsträchtigen, sehr neuen Anwendungsbereich der bemannten, autonom fliegenden, zivilen Luftfahrt mit. Gleichzeitig zeigt die Zusammenarbeit auch die Bandbreite unseres Leistungsspektrums“, betonte Dr. Andreas Erber, Leiter des Segments Aerospace des Geschäftsbereichs Composites – Fibers & Materials der SGL Carbon, „Vom Engineering über die Prototypenherstellung bis hin zur Serienfertigung mit unseren eigenen Materialien sind hier all unsere Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eingeflossen.“ Die Carbonfasern für die Konstruktion werden im schottischen SGL CarbonWerk in Muir of Ord hergestellt. Die Herstellung des Bauteils erfolgt am Standort der SGL Carbon im österreichischen Innkreis

Über SGL Carbon

Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in diversen Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Dazu kommen Brennstoffzellen und andere Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen mit Standort in Meitingen im Landkreis Augsburg Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.