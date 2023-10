Schwabmünchner Motorrad Finkl meldet Insolvenz an

Insolvenzverwaltung

Insolvenzverwalter Georg Stemshorn. Foto: Pluta

Ursache für den Antrag des Motorradhändlers sind Liquiditätsschwierigkeiten, die einerseits auf die Kaufzurückhaltung der Kunden seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs und andererseits auf die enormen Kostensteigerungen zurückzuführen sind. Die finanzielle Lage wird zudem belastet durch Lieferengpässe und die bald anstehende Rückzahlung eines KfW-Darlehens, das das Unternehmen im Rahmen der Coronakrise erhalten hatte.

Geschäftsbetrieb wird fortgeführt

Trotz der aktuellen Herausforderungen stehen die Zeichen auf Fortführung des Unternehmens. Der Geschäftsbetrieb läuft vollumfänglich weiter. Das Geschäft in Schwabmünchen sowie der Online-Shop haben geöffnet. Die Kunden können also wie gewohnt Gebraucht- und Neufahrzeuge, Ersatzteile und Motorradzubehör sowie Helme und Bekleidung kaufen. Zudem werden sämtliche Reparaturarbeiten in der Werkstatt weiter durchgeführt. Das Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeiter inklusive Auszubildenden, die über die aktuelle Lage bereits informiert wurden. Der vorläufige Insolvenzverwalter wird nun die Insolvenzgeldvorfinanzierung in die Wege leiten. Damit sind die Gehälter der Mitarbeiter für die kommenden drei Monate gesichert und werden wie gewohnt ausgezahlt.

Wie geht es für den Motorradhändler weiter?

Der vorläufige Insolvenzverwalter Georg Jakob Stemshorn von Pluta sagt: „Der Motorrad- und Rollerspezialist Finkl genießt in der Region einen sehr guten Ruf und ist unter anderem einer der größten deutschen Vespa-Händler. In den nächsten Tagen werden wir nun Gespräche mit den Geschäftspartnern führen und alle Maßnahmen ergreifen, um den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Zudem werden wir die finanzielle Situation umfassend analysieren und sämtliche Sanierungschancen prüfen. Wir wollen den Betrieb erhalten und suchen einen Investor für das Unternehmen.“ Der Augsburger Anwalt Stemshorn wird im Verfahren unterstützt von der Wirtschaftsfachwirtin Ricarda Pfaffenzeller.

Kein anderer Ausweg für Finkl

Geschäftsführer Harald Finkl erklärt: „Die finanzielle Lage hat uns keine andere Wahl gelassen, daher haben wir den Antrag gestellt. In den kommenden Monaten werden wir den Verwalter unterstützen und jede Chance nutzen, damit unser Geschäft erhalten bleibt. Unsere Mitarbeiter werden uns auch in dieser schwierigen Phase unterstützen.“ Das Unternehmen mit Sitz in Schwabmünchen ist autorisierter Fachhändler für Motorräder sowie Roller und E-Bikes.