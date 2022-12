Sager Group und Augsburger Panther sammeln 40.000 Euro für krebskranke Kinder

Spendenaktion

Die Sager Group und die Augsburger Panther sammeln 40.000 Euro für krebskranke Kinder. Foto: Augsburger Panther

Bei einem Heimspiel der Augsburger Panther wurde unter dem Motto „Wir für euch – gemeinsam in Pink“ im Curt-Frenzel-Stadion Spenden zugunsten der Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg Lichtblicke e.V. gesammelt. Unterstützt wurde die Spendenaktionon durch die Sager Group aus Augsburg. Was die Spendengelder ermöglichen.

Einen Teil der Verkaufserlöse der pinken Fantrikots und Schals reichen die Augsburger Panther an die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg Lichtblicke e.V. weiter. Ja verkauftem Trikot gehen zehn Euro an den guten Zweck, je Schal fünf Euro. Darüber hinaus sammelte die Sager Group online weitere Spenden von diversen Unterstützern. Nachdem alle Spenden ausgezählt wurden, konnten Gideon J. Sager und Günther Sager zusammen mit Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber und Junior Pantherclub-Maskottchen Datschi nun vergangene Woche einen Scheck in Höhe von 40.000 Euro an die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg Lichtblicke e.V. im Kinderkrebszentrum Schwaben übergeben. Dabei wurde das Vorjahresergebnis um 10.000 Euro übertroffen.

Sager Group freut sich über Spendenaktion

Gideon J. Sager, Geschäftsführer der Sager Group: „Es ist einfach überwältigend. Die Summe von 40.000 Euro ist ein Zeichen großer Spendenbereitschaft und enormer Solidarität in der Region Augsburg. Ohne alle Unterstützer wäre das keinesfalls möglich gewesen. Der Dank gebührt jedem einzelnen Spender und einmal mehr trifft unser Slogan für das Charity-Game „Wir für euch – gemeinsam in pink“ genau auf den Punkt. Die Spendengelder kommen zu 100 Prozent der Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg Lichtblicke e.V. zugute“

Wer wird mit den Spenden unterstützt?

„Die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg Lichtblicke e.V. hilft, die richtige Behandlung mit Hochleistungsmedizin in einem kindgerechten Umfeld zur Verfügung zu stellen und unterstützt die Betroffenen dabei, diesen schwierigen, aber hoffnungsvollen Weg zu gehen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese wichtige Arbeit zusammen mit der Sager Group auch in diesem Jahr mit einer Spende unterstützen können“, so Maximilian Horber.